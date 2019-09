Marathon de réflexion 2019 de CPA Canada : Analyse financière basée sur les données

TORONTO, le 16 sept. 2019 /CNW/ - L'audace a-t-elle sa place dans l'analyse financière? Très certainement si l'on se fie au remue-méninges tenu vendredi et samedi derniers à Toronto par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

CPA Hacks (édition 2019), sorte de marathon de réflexion axé sur les tendances émergentes, a réuni quelques dizaines de concurrents désireux d'améliorer les techniques traditionnelles d'analyse financière. La compétition a permis à un groupe de professionnels, étudiants et autres intéressés d'imaginer et de mettre en œuvre de nouvelles façons d'exploiter des données pour mieux évaluer et prévoir la performance des entreprises.

« Les sources de données étant de plus en plus nombreuses - et les données elles-mêmes, de plus en plus volumineuses -, les parties prenantes se tournent vers des données non traditionnelles et vers l'information sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance pour suivre et jauger les entreprises, souvent en temps réel », affirme Michael Wong, directeur de projets, Recherche, orientation et soutien, à CPA Canada. « Et de nos jours, des données de tous types sont disponibles, par exemple des évaluations par les consommateurs, des commentaires dans les médias sociaux, des données sur la logistique ou encore les incidences des changements climatiques. Il suffit de savoir où chercher. Les professionnels qui préparent des états financiers et qui font des analyses doivent évoluer pour répondre aux nouveaux besoins. »

Les participants à CPA Hacks 2019 avaient comme défi d'élaborer de nouvelles façons d'intégrer l'information financière et les données non traditionnelles pour qu'il soit plus facile pour les investisseurs et autres parties prenantes d'évaluer la situation d'une entreprise. L'événement a attiré 20 équipes de quatre à six personnes (CPA, spécialistes des données, développeurs et informaticiens) enthousiastes à l'idée de courir la chance de gagner un prix en argent tout en acquérant de nouvelles compétences et en suivant des scénarios tirés de la vraie vie.

Les gagnants de cette année sont :

Premier prix : Team 17, qui, outre le prestige, s'est vu remettre un prix de 3 500 $.

Deuxième prix : SentiTech, qui a remporté un prix de 1 500 $.

« À une époque où l'on ne jure plus que par les données, CPA Canada continue d'explorer des approches novatrices pour faire en sorte que les comptables professionnels aient les outils nécessaires pour offrir une plus-value à leurs organisations et à leurs clients », explique Davinder Valeri, directrice, Recherche, orientation et soutien, à CPA Canada. « Ce premier "hackathon" a été un franc succès, et nous tenons à remercier nos partenaires et les membres du jury d'y avoir contribué. »

Les partenaires de CPA Hacks étaient Xero (soutien financier), Lighthouse Labs (prêt de locaux) et ThinkData Works (accès à la plateforme de gestion de données Namara).

Si vous avez des idées concernant de futurs défis du genre, veuillez nous en faire part à cpahacks@cpacanada.ca.

