Marathon de programmation de Kawaiiverse 2022 : Bâtir l'écosystème de jeu de Kawaiiverse

Dans le but d'incuber le métavers d'animation communautaire, Kawaiiverse a récemment lancé son tout premier marathon de programmation dont la mission consiste à trouver des talents prometteurs du monde entier, en commençant par des projets de jeux vidéo.

ROAD TOWN, Angleterre, 13 juillet 2022 /CNW/ - Des équipes de développeurs de jeux vidéo et des personnes passionnées par les jeux vidéo courront la chance de remporter un premier prix de 5 000 $ et des options pour développer davantage leur jeu en bénéficiant du soutien de SmartML pour se joindre à Kawaiiverse, le carrefour central des créateurs d'anime et de manga dans la chaîne de blocs. L'écosystème du jeu n'est que le début de ce métavers et il est possible pour un plus grand nombre de développeurs intéressés de s'y joindre.