Maple Leaf célèbre le Jour de la Terre en offrant une trousse de coloriage à tirage limité sur le changement climatique

Les Canadiens se soucient du changement climatique; 96 pour cent affirment qu'il leur tient à cœur de protéger l'environnement et 92 pour cent veulent avoir un impact positif sur l'environnement, d'après un sondage mené en 2020 par Angus Reid et les Aliments Maple Leaf. Les crayons et le cahier à colorier sur le thème du climat de Maple Leaf sont une façon modeste pour cette marque de tenir compte de ces attentes et d'aider les familles canadiennes à comprendre l'importance d'agir dès maintenant pour le climat.

Imaginez un monde meilleur

S'alignant sur le thème du Jour de la Terre 2021, « Restaurer notre Terre » (Restore Our Earth), la trousse de coloriage sur le changement climatique de Maple Leaf, « Imaginez un monde meilleur » (Picture a Better World), montre la réalité du changement climatique d'un océan à l'autre en présentant six couleurs de crayons hors du commun : « Vert océan », « Orange ciel », « Jaune herbe », « Noir forêt », « Bleu sable » et « Brun eau douce ».

Ces couleurs nous lancent un défi en remettant en question ce à quoi les paysages canadiens devraient ressembler et reflètent les changements environnementaux auxquels les générations futures pourraient être confrontées si nous ne passons pas dès maintenant à l'action pour le climat. Le cahier à colorier finit par proposer huit changements de style de vie simples que chaque personne et chaque famille peut adopter afin de réduire son empreinte environnementale, protéger notre planète Terre et veiller à ce que le Canada conserve sa beauté naturelle et sa vitalité.

« Le changement climatique se passe actuellement, ce qui rend essentiel le besoin de procéder immédiatement à l'éducation et à l'action climatique, affirme Tim Faveri, vice-président, Durabilité et valeur partagée chez les Aliments Maple Leaf. Maple Leaf s'est engagée à faire sa part afin d'offrir une planète en santé aux générations à venir et nous sommes fiers de partager cet engagement avec les Canadiens d'une manière qui assemble les familles et les communautés. »

Apprendre en s'amusant

Au cours de la dernière année, il est devenu particulièrement important d'apprendre en s'amusant et en formant des liens familiaux, alors que les Canadiens ont dû s'habituer à travailler et à étudier de la maison. En qualité de fière partenaire des traditions familiales canadiennes, Maple Leaf souhaite encourager les moments privilégiés en famille tout en favorisant la sensibilisation au changement climatique et c'est exactement ce qu'offre la trousse de coloriage sur le changement climatique.

Marley, un jeune et aventureux héro du climat, partira à l'aventure à travers le Canada avec les familles dans le cahier à colorier et leur expliquera les effets du changement climatique d'une manière soucieuse des familles afin d'aider les parents à expliquer les éléments de base de ce problème souvent compliqué et inaccessible à leurs enfants.

Conception soucieuse de l'environnement

Les Aliments Maple Leaf croit que les changements véritables découlent de la prise de mesures significatives et travaille activement pour lutter contre les défis environnementaux importants auxquels fait face la planète. En novembre 2020, l'entreprise a célébré son premier anniversaire en tant que première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde et elle suit un parcours décisif pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. Pour réaliser cet objectif, l'entreprise s'est engagée à atteindre des cibles basées sur la science, réduisant ses émissions absolues de gaz à effet de serre de type 1 et 2 produites par ses activités et l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre de type 3 produites par sa chaîne d'approvisionnement de 30 pour cent d'ici 2030.

La trousse de coloriage sur le changement climatique de Maple Leaf reflète les valeurs de l'entreprise et son engagement à l'égard de la durabilité et elle a été judicieusement produite de manière à avoir une empreinte carbone nette zéro.

Chaque cahier à colorier (y compris l'emballage) est recyclable à 100 % et a reçu la certification FSC ( Forest Stewardship Council )

) Les crayons sont faits de soya et de cire d'abeille écologiques et sont fournis dans un contenant en métal réutilisable

dans un contenant en métal réutilisable La trousse de coloriage de Maple Leaf a été produite en utilisant très peu d'énergie et, afin de compenser les émissions inévitables, Maple Leaf a investi dans des activités de compostage à l'établissement de compostage central d'AIM à Hamilton , en Ontario , qui transforme les déchets alimentaires en énergie renouvelable et en compost et réduit ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

La trousse de coloriage sur le changement climatique pourra être commandée gratuitement en ligne au lien suivant à compter du Jour de la Terre (le 22 avril), jusqu'à épuisement des stocks : https://www.mapleleafcrayons.ca/. Une quantité illimitée d'une version téléchargeable du cahier à colorier est disponible ici : https://www.mapleleaf.ca/carbonneutral.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Techniques d'enquête

Les 21 et 22 septembre 2020, Angus Reid a effectué un sondage omnibus parmi 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur -- qui mesure la variabilité d'échantillonnage -- est de +/- 2,53 %, 19 fois sur 20.

