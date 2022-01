TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Maple, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et la principale plateforme de soins virtuels au Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de Wello, une marque de soins de santé virtuels gérée par INLIV inc., une filiale en propriété exclusive de Coril Holdings ltée.

Basée à Calgary, en Alberta, Wello donne accès virtuellement à des soins médicaux primaires aux employés de plus de 350 entreprises de toute taille (de celles du classement Fortune 100 aux plus petites entreprises) dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Lancée en 2017, Wello dispose d'une expertise complète en matière de soins médicaux primaires, de services de santé à l'intention des cadres, et de santé et de bien-être en entreprise. Cette expertise est appuyée par une technologie qui permet d'offrir facilement des soins de santé virtuels aux employés de ses clients.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons l'acquisition de Wello. Nous sommes ravis à l'idée d'accueillir son vaste réseau de clients sur la plateforme Maple. Wello jouit d'une clientèle prestigieuse et de partenaires exceptionnels dans tout le Canada, y compris sur son marché d'origine, les provinces de l'Ouest. Nous avons hâte d'offrir à ces clients et à leurs employés la meilleure expérience de soins virtuels qui soit, a déclaré Brett Belchetz, cofondateur et directeur général de Maple. Par ailleurs, nous sommes fiers d'accueillir au sein de notre groupe d'actionnaires Coril Holdings, l'une des entreprises les plus anciennes et les plus prospères au Canada. »

« Nous sommes ravis d'intégrer la grande famille Maple et d'unir nos forces aux siennes. Nos entreprises et nos équipes ont pour objectif commun de s'attaquer à certains des problèmes les plus importants à l'échelle mondiale en ce qui concerne les soins de santé, ainsi que d'offrir des solutions qui ont une réelle incidence sur la vie des gens et de leurs familles », a dit Vince Danielsen, PDG d'INLIV inc.

« Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de Wello et nous sommes fiers du rôle significatif qu'elle joue dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour des milliers de personnes aux quatre coins du Canada, a mentionné pour sa part Mike Mannix, vice-président directeur, développement d'entreprise de Coril Holdings. Cette acquisition par Maple s'appuie stratégiquement sur ce succès. L'alliance des deux entreprises multipliera leurs forces et permettra d'offrir une gamme plus vaste de solutions virtuelles de soins de santé et de santé mentale. Nul doute que l'équipe de Maple partage nos objectifs d'excellence, d'innovation responsable et de croissance, et nous sommes impatients de contribuer à son succès. »

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui s'attaque à certains des problèmes les plus importants en matière de soins de santé, à commencer par l'accès rapide et pratique à des médecins et à d'autres fournisseurs de soins de santé, notamment des dermatologues, des psychiatres et des intervenants pivots en oncologie. Cette plateforme permet aux patients d'entrer directement en contact avec des médecins et des spécialistes pour obtenir des soins médicaux en quelques minutes à partir de leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur, et ce, à toute heure du jour et de la nuit. Elle fournit également des solutions technologiques personnalisées pour les employeurs, les assureurs, les hôpitaux et les cliniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur getmaple.ca.

À propos de Coril Holdings

Coril Holdings et ses prédécesseurs ont une histoire longue de 124 ans; cette entreprise familiale a connu quatre générations d'actionnaires. Nos employés, nos équipes de direction et notre conseil d'administration s'engagent à créer, à inspirer et à soutenir des entreprises de classe mondiale, responsables sur le plan social et environnemental, qui transcendent les générations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coril.com.

