TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme axé sur les effets à l'échelle mondiale, qui expose l'engagement de la Société à bâtir une meilleure entreprise pour améliorer le monde, en s'inspirant de sa mission : Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux.

Le programme axé sur les effets de Manuvie s'articule sur trois piliers interreliés :

Promouvoir le maintien de la santé et du bien-être pour soutenir le parcours vers une vie meilleure.

Créer des occasions économiques inclusives pour uniformiser les règles du jeu pour tous.

pour uniformiser les règles du jeu pour tous. Favoriser un avenir durable pour préserver la planète que nous partageons tous.

« Je suis heureux d'annoncer le lancement de notre programme axé sur les effets, alors que nous mettons l'accent sur la durabilité. En mettant l'accent sur l'effet que nous pouvons avoir à l'échelle mondiale, nous apporterons des changements significatifs en nous engageant et en engageant nos ressources à mener des projets à long terme qui créent de la valeur pour nos clients, nos collectivités, nos collègues et nos actionnaires », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. « Le programme axé sur les effets offre une perspective qui aide à prendre des décisions sur nos investissements pour résoudre les principaux problèmes sociétaux et environnementaux grâce à notre expertise commerciale, notamment dans les domaines liés aux innovations en matière de produits, de services et d'investissements communautaires, ainsi que sur le leadership éclairé, la défense des intérêts et les politiques publiques. »

Manuvie a établi des bases solides grâce à ses efforts sur le plan des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le programme axé sur les effets fournit à l'organisation un cadre pour concentrer ses efforts sur des améliorations tangibles et mesurables en matière de santé, de prospérité et de durabilité, là où la Société est le plus en mesure d'apporter des changements. Voici les principaux engagements du programme axé sur les effets à l'échelle mondiale de Manuvie :

Promouvoir le maintien de la santé et du bien-être

Innover et élargir les offres d'assurance comportementale

Continuer d'améliorer le bien-être de ses employés au moyen d'initiatives comme les programmes d'avantages sociaux favorables à la famille et à la santé mentale.

Étendre les certifications d'immeubles sains pour les principaux immeubles gérés par Gestion de placements Manuvie

Créer des occasions économiques inclusives

Augmenter la représentation des femmes au niveau de la vice-présidence adjointe à 40 % et au niveau de la vice-présidence et des échelons supérieurs à 32 % d'ici 2022.

Accroître la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) dans les postes de direction de 30 % d'ici 2025 et assurer une représentation des PANDC d'au moins 30 % dans les processus annuels d'embauche des diplômés

Augmenter d'au moins 4 % les dépenses effectuées auprès de fournisseurs de diverses communautés d'ici 2025

Redoubler d'efforts pour augmenter l'inclusion financière et l'accessibilité des produits et services

Favoriser un avenir durable

Carboneutralité financée d'ici 2050

Réduction des émissions absolues de portée 1 et 2 de 35 % d'ici 2035

Certification 100 % des terres agricoles gérées par Gestion de placements Manuvie admissibles comme étant gérées de façon durable d'ici 2023

Réduction du volume de papier de 35 % d'ici 2025 et reste du papier provenant de sources durables

Un sondage international commandé par Manuvie et mené en ligne par The Harris Poll auprès de plus de 6 000 adultes internationaux (définis comme étant âgés de 18 ans ou plus aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong, en Indonésie et en Malaisie) rappelle la nécessité de prendre des engagements relatifs aux facteurs ESG qui constituent un accroissement de valeur pour les groupes de parties prenantes. Ce sondage a révélé que 86 % des adultes internationaux souhaitent bénéficier de moyens plus simples d'améliorer leur bien-être physique et mental, 71 % des adultes internationaux craignent de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs financiers compte tenu de l'état de l'économie actuelle, et 89 % (près de 9 sur 10) des adultes internationaux croient que les entreprises doivent redoubler d'efforts pour comprendre les besoins de leurs employés et y répondre avec empathie et compassion. En comparaison, 68 % (dans chacun des pays sondés) des adultes internationaux estiment qu'il est plus important aujourd'hui qu'il y a 2 ans pour les entreprises avec lesquelles ils font affaire de lutter contre les changements climatiques et de s'engager à mener des activités durables.

« Dans le cadre de notre programme axé sur les effets, nous continuons de répondre aux besoins mondiaux urgents qui importent le plus à nos collègues, à nos clients et aux collectivités que nous servons », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. « Nous entendons avoir un effet positif sur les enjeux qui caractériseront notre époque pendant des générations. Pour ce faire, nous préciserons notre action et exploiterons nos forces uniques, nos divers champs d'activité ainsi que notre empreinte mondiale. Ce travail a des avantages pour nos activités, la planète et les gens qui y vivent. »

Pour en savoir plus sur les engagements pris par Manuvie et suivre l'avancée de ses progrès par rapport à ses objectifs, consultez manulife.com/impact.

À propos du sondage mené par Manuvie et Harris Poll

Ce sondage a été mené en ligne par The Harris Poll pour le compte de Manuvie du 18 au 22 avril 2022 auprès de 6 347 adultes internationaux âgés de 18 ans ou plus aux États-Unis (n = 2 254), au Canada (n = 1 042), à Hong Kong (n = 1 007), en Indonésie (n = 1 040) et en Malaisie (n = 1 004), dont 4 370 sont des salariés. La précision de l'échantillonnage des sondages menés en ligne par Harris est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité bayésien. Dans le cadre de cette étude, les données de l'échantillon sont exactes à 2,8 points de pourcentage près dans 95 % des cas. Pour connaître toute l'approche méthodologique du sondage, y compris les variables de la pondération et la taille des échantillons de sous-groupes, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com

