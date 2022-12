En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le projet vise à protéger les sites patrimoniaux naturels et culturels mondiaux contre les changements climatiques.

Ce nouvel effort mondial concorde avec le Programme axé sur les effets de Manuvie, y compris l'ambition de favoriser un avenir durable.

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Manuvie annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec la National Geographic Society, afin de protéger plusieurs sites patrimoniaux historiques et culturellement importants contre les changements climatiques et de préserver la santé physique, culturelle et financière des collectivités qui dépendent de ces sites pour leur subsistance et leur lien avec leur passé.

Les effets des changements climatiques, notamment les inondations, les vagues de chaleur et l'élévation du niveau de la mer, peuvent nuire aux écosystèmes et aux infrastructures. Bien entendu, ces effets diffèrent selon les emplacements et les collectivités. Le nouveau projet, Preserving Legacies: A Future for Our Past (Préservation du patrimoine : un futur pour notre passé) aidera les collectivités à partager des connaissances et à élaborer des plans pour protéger leurs sites patrimoniaux. La portée initiale du projet comprend dix sites patrimoniaux, dont plusieurs sont une source importante de résilience économique et culturelle pour les collectivités.

Preserving Legacies est un projet de collaboration entre les collectivités, les équipes de gestion des sites et le Conseil international des monuments et des sites, rassemblés par l'exploratrice de la National Geographic Society, Victoria Herrmann. Ce projet s'appuie sur les connaissances scientifiques et locales pour trouver des solutions durables et adaptées à la culture dans le but de préserver à long terme les sites culturels et patrimoniaux emblématiques. Ces équipes produiront des modèles d'incidence des changements climatiques à échelle réduite, des programmes d'initiation au problème des changements climatiques et des plans d'adaptation au climat pour s'assurer que ces sites, ainsi que les valeurs qu'ils incarnent, survivent pour les générations futures. Dans le cadre du Programme axé sur les effets de Manuvie, le projet sera également axé sur l'établissement de réseaux entre les sites, dans lesquels le partage des connaissances sera essentiel à l'élaboration de plans d'adaptation aux changements climatiques.

« Grâce à ce nouveau partenariat entre Manuvie et la National Geographic Society, nous travaillerons ensemble pour accroître l'accès à des sites de patrimoine culturel adaptés au climat et transformer la conservation en secteur d'activité pour relever les défis d'un monde transformé par le climat, a déclaré Victoria Herrmann, exploratrice de la National Geographic Society. Notre approche ambitieuse visant à résoudre les problèmes climatiques importants mènera à une protection concrète des sites du patrimoine culturel et à un impact communautaire significatif. »

« En tant que société qui propose des services de gestion de santé et de patrimoine et depuis 130 ans au service de clients, de collègues et de collectivités partout dans le monde, il est important que nous protégions notre environnement et que nous favorisions des possibilités économiques inclusives, afin d'établir des règles du jeu plus équitables pour tous, a affirmé Sarah Chapman, chef mondiale, développement durable, Manuvie. Grâce à notre partenariat avec la National Geographic Society, nous avons une occasion de fournir aux collectivités de partout dans le monde des outils qui permettront de mieux anticiper l'incidence des changements climatiques et préserver les sites. »

Grâce à des modèles climatiques régionaux à échelle réduite, il est possible de prévoir l'ampleur de la menace que représentent les inondations, les vagues de chaleur, l'élévation du niveau de la mer et les changements de saison pour les sites historiques. Cela permet aux dirigeants communautaires et aux gestionnaires des sites de cerner les questions climatiques pour lesquelles ils doivent se préparer et d'avoir une idée du temps dont ils disposent. Ce projet favorisera aussi l'adaptation continue des collectivités au moyen de programmes de mentorat par les pairs et de matériel didactique pour mobiliser les prochaines générations.

Les dix sites patrimoniaux inclus dans ce projet comprennent :

Pétra, Jordanie

Rizières en terrasses des cordillères des Philippines, Philippines

Parc archéologique d'Angkor, Cambodge

Frontière ntre les États-Unis et le Mexique

Ville-mosquée historique de Bagerhat, Bangladesh

Nan Madol , Micronésie

, Micronésie Levuka, Fidji

Koutammakou, le pays des Batammariba, Togo et Bénin

et Bénin Sceilg Mhichíl, Irlande

Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène, Colombie

Ce nouvel effort mondial contribue au Programme axé sur les effets de Manuvie, qui vise à bâtir une meilleure entreprise pour créer un monde meilleur. Pour ce faire, nous entendons prendre des décisions sur l'avenir de l'entreprise en s'appuyant sur notre conviction que les mesures collectives entraînent des changements importants. Pour en savoir plus sur les engagements pris dans le cadre du Programme axé sur les effets de Manuvie et pour suivre les progrès réalisés par rapport à nos objectifs, visitez le site Notre programme axé sur les effets .

