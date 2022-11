En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945



TORONTO, le 11 nov. 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui la nomination de Don Lindsay au poste de vice-président du conseil d'administration de la Société Financière Manuvie et de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Après trente années de service exceptionnel à titre de membre du conseil d'administration et, depuis les cinq dernières années, de président du conseil, John Cassaday prendra sa retraite le 15 février 2023, après quoi M. Lindsay deviendra le président du conseil.

Manuvie nomme Don Lindsay au poste de vice-président du conseil d’administration de la Société Financière Manuvie et de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Groupe CNW/Manulife Financial Corporation)

« Nous sommes heureux d'annoncer l'élection de Don au poste de vice-président, ainsi que sa nomination comme président du conseil lorsque je quitterai mon poste, a déclaré M. Cassaday. L'apport de Don en tant que membre du conseil depuis 12 ans maintenant, et à titre de président du comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre depuis quatre ans, est inestimable. Il est un chef d'entreprises mondiales accompli aux capacités de leadership éprouvées, qui possède une vaste expérience en Asie et qui a la confiance de l'ensemble du conseil d'administration. »

« Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre partenariat étroit avec Don et le conseil dans notre volonté constante d'accomplir notre mission - Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux, » a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

M. Lindsay a récemment pris sa retraite après une brillante carrière de 18 ans à titre de président et chef de la direction de Ressources Teck Limitée, la plus grande société du secteur des mines, de la minéralurgie et de la métallurgie au Canada. Auparavant, il a notamment travaillé pendant presque deux décennies à la société Marchés mondiaux CIBC inc., où il a occupé le poste de président après avoir été chef des placements et des services bancaires aux entreprises ainsi que chef de la région Asie-Pacifique. Il a récemment occupé le poste de président du Conseil canadien des affaires.

