En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Manuvie a été inscrite à nouveau à l'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) en Amérique du Nord. Manuvie figure parmi seulement sept assureurs nord-américains admis à cet indice, une distinction qui souligne son engagement continu à afficher un solide bilan en matière de durabilité.

L'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord se compose de chefs de file du développement durable désignés par S&P Global, représentant la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes sociétés canadiennes et américaines. L'indice est une norme reconnue qui mesure les progrès des sociétés sur les plans environnemental, social et de la gouvernance (ESG) dans l'ensemble des secteurs.

« Cette reconnaissance témoigne de notre leadership et de notre volonté de favoriser le développement durable », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. « Nous jouons un rôle actif en appuyant les objectifs climatiques mondiaux et en contribuant à la création d'un avenir plus sain et plus équitable pour nos clients et pour les collectivités où nous vivons partout dans le monde. Notre mission, "Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux.", est au cœur de notre programme axé sur les effets, et nous continuerons d'agir pour créer un avenir meilleur pour nos parties prenantes. »

La présence continue de Manuvie dans l'indice repose sur de récents progrès et engagements en matière de développement durable :

Par son engagement à l'égard de l'Ambition commerciale pour 1,5 °C, Manuvie prend des mesures concrètes dans le cadre de la Science-Based Target Initiative (SBTi - initiative d'objectifs fondés sur la science) afin d'adapter ses cibles de réduction des émissions en fonction d'un avenir où le réchauffement planétaire sera limité à 1,5 °C.

Dans son plan d'action climatique, Manuvie s'engage à réduire ses émissions absolues de portée 1 et 2 de 35 % d'ici 2035, à parvenir à la carboneutralité de son portefeuille de placements d'ici 2050 en atteignant des objectifs à court terme que validera la SBTi, à accroître son portefeuille de placements verts de 39,8 milliards de dollars, et à lier à son plan d'action climatique certains objectifs de rémunération de la haute direction.

Manuvie et John Hancock investiront plus de 3,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au travail et dans les collectivités qu'elles servent. Ces investissements ciblés visent trois objectifs : accroître la représentation de talents diversifiés à tous les échelons de l'organisation; favoriser une plus grande inclusion dans l'ensemble de la Société grâce à une formation améliorée; et soutenir les organisations qui aident les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Pour en savoir plus sur le rendement en matière de développement durable à Manuvie, rendez-vous à l'adresse manulife.com/fr/about/sustainability.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

