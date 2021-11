En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,28 $ par action ordinaire de la Société Financière Manuvie (la « Société »). Ce dividende sera versé au plus tôt le 20 décembre 2021 aux actionnaires inscrits en date du 1 décembre 2021 à la clôture des marchés.

En ce qui a trait aux régimes canadiens de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Société, ainsi qu'à ses régimes américains de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions, la Société achètera des actions ordinaires sur le marché libre relativement au réinvestissement des dividendes et à l'achat facultatif d'actions en espèces dans le cadre de ces régimes. Le prix d'achat de ces actions ordinaires sera fondé sur leur coût d'achat réel moyen. Aucune réduction ne s'applique.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, sa marque mondiale de notre segment mondial de gestion de patrimoine et d'actifs, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

