En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SMF ») a réalisé avec succès l'émission précédemment annoncée de billets de capital à recours limité de série 2 (dettes subordonnées) à un taux de 4,10 % dont le capital s'élève à 1,2 milliard de dollars (les « billets »).

Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM a émis 1,2 million d'actions de catégorie 1, série 28 (les « actions de série 28 »), à taux fixe non cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, qui agira comme fiduciaire de la fiducie à recours limitée de Manuvie BCRL (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, pour ce qui est des billets, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées de série 28.

Les billets et les actions de série 28 ont été émis au titre d'un supplément de prospectus en date du 5 novembre 2021 au prospectus préalable de base simplifié de la SFM. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que l'on peut consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur la SFM, à l'adresse www.sedar.com. Le placement pour compte a été effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. Les billets ont été émis au titre d'un acte de fiducie daté du 12 novembre 2021 entre la SFM et la Société de fiducie BNY du Canada.

Ni les billets ni les actions de série 28 n'ont été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Manulife Financial Corporation

