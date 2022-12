En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

L'engagement de Manuvie envers 1t.org consolide son partenariat avec le Forum économique mondial et favorise un avenir durable, visant des résultats concrets d'ici 2027.

Les efforts ont pour but d'accroître les investissements financiers qui préservent le caractère social et environnemental des forêts, de l'agriculture et de la biodiversité.

L'engagement envers 1t.org est conforme au Programme axé sur les effets de Manuvie, lequel présente les domaines pour lesquels Manuvie est plus à même d'apporter des changements.

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Manuvie annonce son engagement envers 1t.org qui donne un coup d'accélérateur aux solutions d'atténuation des changements climatiques fondées sur la nature. Dans le cadre de son partenariat avec l'initiative Mille milliards d'arbres du Forum économique mondial, Manuvie s'engage à favoriser un avenir durable en visant des résultats concrets d'ici 2027. Les efforts visent à accélérer l'innovation en matière d'absorption du carbone par les forêts tout en répondant aux besoins des investisseurs. Ils prendront la forme d'un partenariat qui permettra de mettre en commun des connaissances, des outils et l'expérience et qui soutiendra les collectivités locales, la nature et la biodiversité. Dans le cadre de son engagement, Manuvie entend augmenter les investissements axés sur le carbone de Gestion de placements Manuvie et contribuer au captage du CO 2 dans l'atmosphère grâce aux terrains forestiers que la Société gère sur une période de cinq ans.

« En tant que société d'assurance vie présente à l'échelle mondiale et de gestion d'actifs, et parce que nous sommes parmi les plus grands gestionnaires d'investissements dans les terrains forestiers exploitables et les terres agricoles au monde1, nous comprenons le lien entre l'environnement et la santé de l'humanité. Nous sommes en bonne posture pour fournir et gérer des placements dans des solutions fondées sur la nature et pour faire progresser l'atténuation des changements climatiques. Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec le Forum économique mondial pour y parvenir, affirme Sarah Chapman, chef mondiale du développement durable chez Manuvie. Nous pensons que les forêts et les exploitations agricoles gérées dans une optique de développement durable sont un élément essentiel de la solution climatique. Cet engagement soutient l'approche des valeurs communes que nous avons adoptée dans le cadre de notre Programme axé sur les effets. »

1 RISI, Inc. 2021, données basées sur les quinze premières organisations Timber Investment Management Organizations (TIMO) en termes d'actifs gérés. Manuvie paie des frais d'abonnement pour l'accès à la base de données.

« Avec plus de trente ans d'expérience en gestion durable des ressources naturelles, Gestion de placements Manuvie participe activement au débat mondial sur les entreprises et la nature », souligne Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés. Assurer une bonne gérance sur les marchés des capitaux exige de se concentrer sur le long terme en priorisant la durabilité des placements sans se limiter à la seule valeur financière. »

« La conservation, la restauration et la gestion durable des forêts sont essentielles pour faire face aux crises climatiques et aux problèmes de biodiversité, précise Nicole Schwab, co-directrice des solutions fondées sur la nature au Forum économique mondial. Des gestes engagés, ambitieux et de qualité de la part de sociétés comme Manuvie créent des changements positifs et sont efficaces parce qu'ils placent les solutions fondées sur la nature au cœur des investissements. »

Par le biais de son engagement envers 1t.org, Manuvie :

1. Utilisera des solutions fondées sur la nature pour atténuer les changements climatiques.

Nous nous efforcerons de déployer des solutions fondées sur la nature qui atténuent les changements climatiques et amplifient le captage du carbone par les forêts en établissant des partenariats pour partager nos connaissances, nos outils et notre expérience et en soutenant les communautés locales, la nature et la biodiversité.

Au cours des cinq prochaines années, nous élargirons notre gamme de placements fondés sur la nature qui visent la lutte aux changements climatiques conformément à notre engagement d'investir 100 millions de dollars américains. Nous entendons aussi élargir la gamme de placements axés sur le carbone dans des terrains forestiers exploitables gérés par Gestion de placements Manuvie afin d'offrir des produits novateurs qui répondent aux objectifs des épargnants en matière de climat.

placements Manuvie afin d'offrir des produits novateurs qui répondent aux objectifs des épargnants en matière de climat. Alors que nous élargissons le portefeuille de placements dans des terrains forestiers exploitables axés sur le carbone que nous gérons pour le compte de Manuvie et de nos clients tiers, nous visons à augmenter la capacité de capture du CO 2 dans l'atmosphère grâce aux forêts gérées conformément aux principes de Gestion de placements Manuvie et aux normes en matière de développement durable.

2. Créera des partenariats pour élargir son portefeuille de placements.

Créer des occasions et des incitations financières supplémentaires visant la conservation, la restauration et le boisement ou le reboisement (par des véhicules de placement à financement mixte, par exemple).

Appuyer le développement du marché du bois provenant d'exploitations durables dans la construction de bâtiments.

Continuer le développement de normes de haute qualité en matière de crédits de carbone pour la préservation des forêts.

Accélérer l'élaboration de stratégies d'investissements durables pour les entreprises intéressées par des solutions fondées sur la nature qui favorisent l'atteinte de leurs objectifs en matière de changements climatiques.

Établir des partenariats en vue de piloter de nouveaux programmes et de nouvelles technologies et promouvoir des solutions fondées sur la nature qui visent la lutte aux changements climatiques.

Vous trouverez plus d'information sur l'engagement de Manuvie à l'adresse https://www.1t.org/pledges/manulife-accelerating-a-sustainable-future . Cet engagement s'inscrit en droite ligne avec notre Programme axé sur les effets récemment rendu public qui vise à améliorer l'entreprise pour améliorer le monde. Nous prenons des décisions visant notre avenir qui sont fondées sur notre conviction que les mesures collectives entraînent des changements importants. Pour en savoir plus sur le Programme axé sur les effets de Manuvie et pour suivre les progrès réalisés par rapport à nos objectifs, visitez https://www.manulife.com/fr/about/sustainability/impact-agenda.html .

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à mieux vivre. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de cent ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans dix-neuf régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placements pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr .

À propos de 1t.org

1t.org est une initiative du Forum économique mondial au service d'un mouvement mondial visant à conserver, à accroître et à restaurer un milliard d'arbres d'ici 2030. 1t.org a été créé pour soutenir la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 1t.org mobilise l'engagement et l'ambition du secteur privé dans la conservation et la restauration des forêts, facilite le dialogue multipartite dans des zones géographiques clés et soutient l'innovation, les éco-entreprises et la jeunesse pour favoriser et accélérer la restauration. Pour de plus amples renseignements, visitez www.1t.org.

