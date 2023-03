En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 7 mars 2023 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe et variable de 5,409 % d'un montant en capital de 1,2 milliard de dollars échéant le 10 mars 2033 (les « débentures »). La SFM prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base existant.

Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 5,409 % jusqu'au 10 mars 2028, puis à un taux de 1,85 % sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien composé. Les débentures viennent à échéance le 10 mars 2033.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, le ou après le 10 mars 2028 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de la SFM émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. Le placement devrait être conclu le 10 mars 2023.

La SFM entend affecter le produit net du placement des débentures aux besoins généraux de l'entreprise, comme des placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de valeurs mobilières existantes.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en l'absence de leur inscription ou de l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

