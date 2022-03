En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Causerie entre Malala Yousafzai et Roy Gori, chef de la direction de Manuvie, autour de l'engagement de l'entreprise à accélérer la connexion, la vision commune et la croissance mondiale en 2022

TORONTO, le 10 mars 2022 /CNW/ - Manuvie a accueilli aujourd'hui Malala Yousafzai, lauréate d'un prix Nobel, dans le cadre de son activité annuelle phare à l'intention des employés, Accelerate2022. L'événement a donné l'occasion aux 38 000 employés de Manuvie de se réunir en tant que grande équipe, de tisser des liens à l'échelle mondiale et d'être inspirés par l'incroyable histoire de Mme Yousafzai. L'événement a mis à l'avant-plan la culture d'inclusion et de formation continue de Manuvie, alors que Mme Yousafzai parlait du pouvoir qu'ont les personnes et les entreprises de créer un changement significatif, de l'importance d'adopter une attitude résiliente et de la raison pour laquelle l'éducation et l'apprentissage sont si importants.

« Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous donner les moyens de le faire en misant sur l'éducation et l'apprentissage continu », a déclaré Malala Yousafzai, cofondatrice du Fonds Malala et lauréate d'un prix Nobel. « Je suis ravie de voir que Manuvie encourage les membres de son équipe à se parfaire en faisant de la formation continue un élément central de sa culture, car en promouvant le droit à l'éducation et à la formation continue, nous pouvons tous aider les gens à vivre mieux. »

« Ce fut un honneur d'accueillir Mme Yousafzai pour discuter de son histoire incroyable. Sa mission permanente de défendre le droit universel à l'éducation des femmes et des filles est une source d'inspiration pour notre équipe mondiale et cadre directement avec nos valeurs et notre mission de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

« De telles conversations soulignent l'effet que nous pouvons avoir les uns sur les autres, et sur les collectivités où nous vivons et travaillons. Je remercie Mme Yousafzai de nous avoir inspirés. Cet entretien fut un privilège pour moi et ce sera un souvenir que toute notre équipe chérira, j'en suis certain. »

