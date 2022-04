Manuvie a reçu l'auteure Soledad O'Brien pour renforcer l'engagement de la Société à cultiver la diversité, l'équité et l'inclusion

Une causerie avec Soledad O'Brien et Michelle Taylor-Jones, chef mondiale de la diversité, l'équité et l'inclusion de Manuvie, a favorisé un dialogue franc avec les collègues pour promouvoir l'inclusion et la compréhension

TORONTO, le 26 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie a reçu la documentariste, auteure et journaliste Soledad O'Brien à l'occasion d'un événement sur la diversité, l'équité et l'inclusion à Boston. L'événement a donné l'occasion à 38 000 collègues au sein de Manuvie d'écouter une conversation importante sur l'inclusion et les préjugés qui peuvent être répandus en milieu de travail, et de participer à cette discussion.

« Pour avoir un effet positif sur l'avenir du travail, il est essentiel de cerner et de contrer les préjugés en plus de faire de l'inclusion une priorité en milieu de travail. Il est encourageant de constater l'engagement croissant au cours de la dernière décennie en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, surtout de la part de chefs d'entreprise et d'organisations comme Manuvie, a déclaré Soledad O'Brien. Cet intérêt est profond et nous voyons des sociétés déterminées à trouver des moyens pour résoudre les problèmes, à prendre des mesures positives et à accélérer les progrès sur tous les fronts. Les piliers et les valeurs que Manuvie a mis de l'avant pour son équipe mondiale illustrent vraiment son dévouement et son engagement dans le domaine. »

« Il est extrêmement important d'avoir un dialogue ouvert et franc sur les progrès que nous avons réalisés à Manuvie dans le cadre de notre parcours en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Alors que nous continuons de faire avancer la stratégie, il est impératif que nous demeurions actifs dans nos efforts visant à assurer un avenir meilleur et plus inclusif pour tous, et que nous le fassions de façon réfléchie », a déclaré Michelle Taylor-Jones, chef mondiale de la diversité, l'équité et l'inclusion de Manuvie.

Manuvie s'efforce de créer une culture d'inclusion, d'apprentissage continu et de progrès dans le cadre de son parcours en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Grâce à des événements comme celui qui a eu lieu aujourd'hui, Manuvie continue de mettre l'accent sur l'élargissement de la diversité de ses talents et la création d'une culture plus solide et plus inclusive qui favorisera l'établissement de liens significatifs pour tous ainsi que l'innovation, faisant de la Société un endroit attrayant pour les employés talentueux.

Pour en savoir plus sur le parcours en matière de diversité, d'équité et d'inclusion de Manuvie, rendez-vous à l'adresse manulife.com/fr/about/diversity-equity-inclusion.html

À propos de Manuvie

