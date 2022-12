En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Manuvie a de nouveau été inscrite à l'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) en Amérique du Nord. Elle figure parmi les sept assureurs nord-américains admis à cet indice, une distinction qui souligne son engagement continu à afficher un solide bilan en matière de durabilité. Manuvie se situe au 89e percentile de son groupe sectoriel. Cette note repose sur les récents progrès de la Société en matière de développement durable, notamment les améliorations continues apportées à ses pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et sur la meilleure divulgation de renseignements concernant l'ESG.

L'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord se compose de chefs de file du développement durable désignés par S&P Global, représentant la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes sociétés canadiennes et américaines. L'indice est une norme reconnue qui mesure les progrès des sociétés en matière d'ESG dans l'ensemble des secteurs.

Manuvie a été nommée à l'indice de durabilité Dow Jones en 2022 Tweet this

« En tant que société d'assurance vie et de gestion d'actifs, nous accordons une grande importante à la durabilité, qui est au cœur de notre objectif de bâtir une meilleure entreprise pour améliorer le monde, a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. Grâce au lancement cette année de notre Programme axé sur les effets, nous souhaitons créer une valeur à long terme pour notre communauté et pour la planète en soutenant activement les objectifs mondiaux en matière de société et d'environnement. »

Manuvie continue de progresser en matière d'ESG. Elle a d'ailleurs récemment annoncé quelques initiatives importantes :

Plus tôt cette année, elle a lancé son Programme axé sur les effets, qui permet d'orienter les décisions et les efforts de l'entreprise et qui repose sur trois piliers interreliés : la promotion du maintien de la santé et du bien-être, la stimulation d'une croissance économique inclusive et la valorisation d'un avenir durable.

Manuvie est récemment devenue la première société d'assurance vie à offrir l'accès au test novateur de détection précoce de nombreux cancers GalleriMD de GRAIL à un groupe pilote de clients existants grâce au programme Vitalité de John Hancock, en collaboration avec la compagnie de réassurance vie Munich Re aux États-Unis. Le test GalleriMD est un test sanguin de détection précoce de nombreux cancers unique en son genre qui permettra aux clients de prendre des mesures afin de mieux comprendre leur santé et de faire des choix éclairés.

Dans le cadre de son partenariat avec l'initiative Mille milliards d'arbres du Forum économique mondial, Manuvie s'est engagée envers 1t.org pour donner un coup d'accélérateur aux solutions d'atténuation des changements climatiques fondées sur la nature. Dans le cadre de cette initiative, Manuvie s'est engagée à augmenter les investissements de Gestion de placements Manuvie dans des terrains forestiers exploitables axés sur le carbone et dans les forêts qu'elle gère et qui participent à la capture naturelle du CO 2 dans l'atmosphère, sur une période de 5 ans.

Pour en savoir plus sur le développement durable à Manuvie, rendez-vous à l'adresse manulife.com/fr/about/sustainability.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à mieux vivre. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com .

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias : Cheryl Holmes, Manuvie, 416 557-0945, [email protected]