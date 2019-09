MANULIFT, le spécialiste des équipements télescopiques lourds industriels, qui a son siège social à Québec s'attaque à la conquête du grand marché de Toronto avec un investissement de plus de 10M $ à Stoney Creek (Hamilton)

Déjà présente dans le marché ontarien avec les entrepreneurs en bâtiments, MANULIFT, peu de gens le savent, est aussi active dans les contrats militaires, à titre de fournisseur des Forces armées canadiennes, et impliquée avec le consortium Crosslinx Transit Solutions qui construit le réseau de transit rapide le plus important au Canada dont les 25 stations traverseront la Ville-Reine d'est en ouest dès 2021.

« C'est pour nous une grande fierté de pouvoir coopérer aux opérations de ce méga-chantier de plus de 8G $ d'investissement » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction de MANULIFT, Martin Drolet.

Situé dans l'arrondissement de Stoney Creek, de Hamilton, directement sur le Queen Elizabeth Way (QEW), l'une des autoroutes le plus achalandées au pays, ce tout-nouveau centre opérationnel ultra-moderne s'étendra sur une superficie de 30,000 pieds carrés dans laquelle seront développées des solutions innovantes qui anticipent les besoins et les orientations possibles des différents marchés; qu'il s'agisse du secteur de la construction, de celui des travaux de génie civil comme les tunnels, des mines, du secteur agricole ou du monde municipal. « Cette expansion nous permettra d'accélérer la croissance de nos ventes, grâce à la synergie entre nos installations stratégiques de Montréal, Québec ainsi que Calgary et l'apport de notre réseau de concessionnaires partout au Canada » a poursuivi Martin Drolet en spécifiant qu'il anticipait un rythme de croissance soutenu sur l'horizon des 5 prochaines années.

Avec ce nouveau centre opérationnel du grand Toronto, le personnel d'ateliers, administratif et de soutien de l'entreprise passera à 300 personnes.

L'un des facteurs de croissance de l'entreprise, selon monsieur Drolet, tient au fait d'être spécialiste en équipements télescopiques compacts, maniables, hautement performants, à l'efficacité inégalée et surtout, à la sécurité éprouvée.

Outre ces avantages majeurs, le large éventail d'équipements télescopiques de MANULIFT a aussi la vertu de remplir parfaitement les besoins de plusieurs secteurs d'activité de façon plus économique. Monsieur Drolet a conclu en disant que les équipements télescopiques contribueront au cours des prochaines années à transformer, sinon révolutionner, les façons de faire dans les petits comme les grands chantiers, au nom de l'efficacité et de la productivité.

SOURCE MANULIFT

Renseignements: Source : Martin Drolet, Président et chef de la direction - MANULIFT E.M.I.; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), adumas@national.ca