MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'alléger le fardeau de plus en plus lourd des industries, tous secteurs confondus, en matière de manutention et de déplacement de lourdes charges, MANULIFT s'impose comme un accélérateur de performance avec le TurboFarmer 65.9 de l'équipementier de réputation mondiale, Merlo, dont il détient la distribution exclusive au Canada.

Le TurboFarmer 65.9 destiné aux marchés tant industriel et qu’agricole peut déplacer des objets et/ou structures de grande charge et de grande ampleur. (Groupe CNW/MANULIFT)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction de l'entreprise, Martin Drolet, en soulignant que ce produit inédit était un équipement qui révolutionnera le quotidien des entreprises. « Le TF 65.9 est vraiment un modèle unique, conçu pour accomplir les travaux les plus difficiles. Sa capacité de charge de 6 500 kg, en plus de sa grande maniabilité en espaces restreints en font l'une des machines les plus compactes et efficaces pour des tâches répétitives et axées sur la robustesse » a dit monsieur Drolet dans un élan d'enthousiasme par rapport à sa manoeuvrabilité et sa vitesse d'opération qui lui confèrent quasiment un statut de performance de Formule 1.

Pour MANULIFT, l'arrivée du nouveau TurboFarmer 65.9 dans le marché canadien est providentielle pour la plupart des secteurs d'activités de l'économie canadienne touchés particulièrement par une rareté de la main d'œuvre. « Les Merlo télescopiques permettent de compenser et suppléer à certains déficits de productivité. Considérant l'enjeu de disponibilité de main d'œuvre que nous vivons, ce n'est donc pas une surprise de voir les entreprises les utiliser de plus en plus." », a poursuivi monsieur Drolet. Grâce à sa mixité d'usages TurboFarmer 65.9 répondra à tous les défis en termes de manutention et de déplacement de charges très lourdes. Détenteur de la toute première unité TF65.9, bien avant son arrivée officielle en sol canadien, Michael Waldner de Truss Community au Manitoba, a précisé pour sa part que ce nouvel outil viendra répondre aux besoins grandissants de son entreprise de fabrication et entreposage d'énormes charpentes de toit préfabriquées. « Ce télescopique est un outil qui nous permettra de décupler notre productivité au quotidien » a-t-il souligné!

Produit pour les mouvements répétitifs, cet équipement a la vertu de pouvoir assurer des mouvements très rapides, en seulement quelques secondes, quel que soit l'axe : à la verticale, en montée ou descente, à l'horizontal, de droite à gauche et vice-versa, en mode rétraction ou extension! Rien n'est comparable au TurboFarmer 65.9, d'ajouter Martin Drolet.

À titre d'exemple, les modèles HF (Hi-Flow) sont équipés, de série, du nouveau joystick auto-révolutionnaire, développé pour améliorer l'ergonomie, réduire la fatigue de l'opérateur et augmenter la productivité quotidienne. Ils sont équipés d'un distributeur hydraulique de dernière génération développé par Merlo et associé à une pompe hydraulique à haut débit. Aussi, le changement rapide des accessoires, avec le système de serrage hydraulique appelé Tac-Lock améliore encore grandement l'efficacité de même que le confort naturel d'utilisation.

Déjà présente dans toutes les sphères agricoles et de la construction au Canada, MANULIFT souhaite conquérir de nouveaux marchés de niches avec le TurboFarmer 65.9; là où les entreprises doivent gérer de gros volumes de travail, en termes de quantités autant que de poids. Outre le secteur agricole lourd, les cours extérieures, le recyclage, celui des agrégats, de l'énergie, du bois d'œuvre, et l'ensemble du domaine industriel constituent les principales clientèles-cibles identifiées.

Dans une perspective d'accessibilité à sa gamme de produits, MANULIFT propose du même souffle à sa clientèle des facilités de financement adaptées en tenant compte d'une structure financière qui sera la plus avantageuse en termes d'économies d'impôts et/ou de protection des fonds de roulement et d'optimisation des flux de trésoreries.

Le président de MANULIFT a conclu en disait que c'est l'ensemble des produits et services de l'entreprise qui constitue la marque de commerce exclusive de celle-ci, axée sur la proximité avec une clientèle de plus en plus large et dont l'entière satisfaction ne se dément pas au fil du temps.

SOURCE MANULIFT

Renseignements: Source : Martin Drolet, Président et chef de la direction; Contacts : Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]; Julie Crevier, Directrice des communications et contenu de marque, 514 207-4404 (cellulaire), [email protected]