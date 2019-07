Manufacturier innovant - Québec accorde 3,5 M$ à l'entreprise Congèlerie Héritier pour financer le démarrage de son usine de congélation

NORMANDIN, QC, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordent une contribution financière totalisant 3,5 millions de dollars à l'entreprise Congèlerie Héritier pour la construction d'une usine de congélation et l'achat d'équipements d'avant-garde, un projet estimé à 21,5 millions de dollars. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt de 1,5 million de dollars par le biais du programme ESSOR, alors qu'Investissement Québec alloue un prêt de 1,5 million de dollars à même ses fonds propres. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse pour sa part une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions.

La Congèlerie Héritier est une nouvelle entreprise de congélation qui regroupe des producteurs de bleuets ainsi que trois coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à cet apport de fonds, l'entreprise fera notamment l'acquisition d'un système automatisé de nettoyage, de triage et d'empaquetage ainsi que d'un système de réfrigération au CO2 afin de réduire sa consommation d'énergie. Elle se spécialisera d'abord dans la congélation de bleuets sauvages, de camerises et de gourganes. Ses installations permettront par la suite de transformer d'autres produits, comme la canneberge et différents légumes nordiques. Ses activités répondront à la demande croissante de fruits congelés au Québec, en plus de créer 15 emplois permanents et 10 à temps partiel.

Citations :

« Le projet de la Congèlerie Héritier est piloté par des gens d'expérience évoluant dans les secteurs de la production et de la transformation de fruits et légumes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leur initiative contribuera au rayonnement de notre région en créant des emplois permanents et saisonniers et en préservant la qualité de nos produits de la terre grâce à des installations de pointe. Mes collègues députés Nancy Guillemette, Éric Girard, François Tremblay et moi-même sommes fiers que le gouvernement du Québec s'investisse dans un projet aussi prometteur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre gouvernement s'emploie depuis le début de son mandat à promouvoir les nouvelles technologies comme un gage de productivité et de succès pour toutes les entreprises québécoises. Le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'ensemble du Québec passe par la croissance de la productivité et la modernisation des entreprises, notamment celles du secteur manufacturier. Je suis fier d'appuyer la Congèlerie Héritier, qui a saisi l'importance de se munir d'équipements à la fine pointe de la technologie dès son implantation afin de se positionner comme un acteur important dans le secteur de la transformation de fruits et légumes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En mettant à la disposition des producteurs de bleuets, de camerises et de gourganes d'ici des outils et des leviers financiers efficaces, Investissement Québec est en mesure de les aider à démarrer leur projet d'affaires et à se donner des bases solides pour le faire croître. Toutes les régions du Québec possèdent un immense potentiel d'entrepreneuriat que nous devons mettre à profit. Grâce à la contribution financière d'Investissement Québec, la Congèlerie Héritier peut prendre son envol, et nous sommes fiers d'y contribuer. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Faits saillants :

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer des projets d'investissement réalisés au Québec par des entreprises québécoises ou internationales, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le Fonds d'appui au rayonnement des régions est un programme mis à la disposition des régions afin de favoriser l'investissement dans des projets mobilisateurs au rayonnement local.

La vente de fruits congelés au Québec s'élevait à 35,1 millions de dollars en 2013 et a atteint 61,9 millions de dollars en 2017.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Jean-Sébastien Boudreault, Attaché politique, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 543-7797; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359