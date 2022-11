Mantra Solutions accompagne les pharmaciens dans la gestion et l'organisation de leur chaîne clinique en pharmacie

BROSSARD, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion du congrès de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) que Mantra Solutions présentera son nouveau service de coaching en pharmacie destiné à l'organisation et à l'optimisation de la chaîne d'activités clinique.

Pour assister les pharmacies dans leur transformation, les professionnelles de Mantra Solutions ont développé une série d'analyses, d'outils et de propositions pratiques, complètes et personnalisées. Caroline Robert, pharmacienne et directrice générale de Mantra Solutions, précise : « La possibilité d'offrir et de facturer les activités cliniques est maintenant bien réelle pour les pharmacies québécoises. La législation structure et encourage même cette transformation ».

Sylvie-Anne Trout, qui se joint à Caroline à titre de coach-experte dans ce projet, ajoute : « Cela fait déjà plusieurs mois que les pharmaciens nous demandent de leur donner un coup de main dans l'implantation pratique de ce que j'appelle la chaîne clinique en pharmacie. C'est avec plaisir que nous accompagnons maintenant les pharmaciens dans ce projet structurant, tant pour les pharmacies que pour le système de santé québécois ».

Pour plus de détails sur ce nouveau service de coaching, veuillez contacter votre conseiller pharmaceutique chez Mantra Pharma ou écrire au [email protected].

À propos de Mantra Solutions

Mantra Solutions est une entreprise de consultation et de formation continue qui accompagne les pharmaciens et les équipes en laboratoire dans l'organisation et l'optimisation de leurs opérations, dans le respect des exigences de l'Ordre des Pharmaciens du Québec et des lois en vigueur.

L'entreprise offre ses services en présentiel et en virtuel au Québec, grâce à une équipe de plus de 15 personnes dédiées à offrir un contenu pertinent et de qualité professionnelle, visant à améliorer les pratiques en pharmacie.

À propos de Mantra Pharma

Mantra est une entreprise pharmaceutique québécoise qui développe et commercialise des médicaments génériques et des produits pharmaceutiques en vente libre, et dont le portfolio s'étend à près de 100 produits. Elle distribue aussi ses propres marques (mcal, Denta, Eczederm et Urederma) dans les pharmacies du Québec et au Canada. Elle dispose de deux places d'affaires à Lévis et Brossard, et emploie plus de 115 personnes.

Renseignements: Caroline Robert, directrice générale Mantra Solutions, [email protected] , (514) 232-5730