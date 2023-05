MANTRA PHARMA POURSUIT SA CROISSANCE

BROSSARD, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Mantra Pharma affiche une croissance impressionnante avec le lancement de 39 produits, incluant les différentes teneurs, depuis les 16 derniers mois. C'est une performance remarquable pour une compagnie québécoise dans un marché jadis dominé par de grandes entreprises internationales.

Grâce à l'expansion de son portfolio, l'augmentation de ses effectifs et la diversification de son offre de services professionnels, Mantra Pharma est fière de capitaliser sur ces perspectives prometteuses et d'offrir des produits et des services exceptionnels à ses clients.

Lancement du M-Dapagliflozin

Après deux années de travail, Mantra Pharma annonce la commercialisation du M-Dapagliflozin, un générique de Forxiga® d'AstraZeneca. Il sera offert en comprimés de 5 mg et de 10 mg, en plaquettes alvéolées de 30 comprimés (3x10) et en bouteilles de 100 comprimés.

Une augmentation de 30% du nombre d'employés en 2 ans

Mantra Pharma connaît une croissance qui s'étend à l'ensemble de ses opérations. Cette dernière se traduit notamment par une augmentation de 30 % de ses effectifs.

« Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans l'engagement et le dévouement de nos employés », affirme Jean-François Letarte, président chez Mantra Pharma. « Nous sommes fiers de fournir un environnement de travail positif et inclusif où chaque employé peut s'épanouir et contribuer à notre succès collectif. »

À propos de Mantra Pharma

Mantra Pharma développe et commercialise des médicaments génériques, des produits de santé naturels et des produits non-prescrits en vente libre. Elle distribue aussi ses propres marques telles que mcal, Denta, Eczederm et Urederma dans les pharmacies du Québec et du Canada. Elle dispose de deux places d'affaires à Lévis et Brossard et emploie plus de 125 personnes.

SOURCE Mantra Pharma inc

Renseignements: Stéphane Turcotte, VP Marketing, par courriel: [email protected] ou téléphone: 418 559-5962.