Mantra Pharma en action - Mantra Pharma introduit le premier générique du CLAVULIN® (GSK) au Canada

BROSSARD, QC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis l'augmentation de cas de virus respiratoires au pays, le Canada rencontre des difficultés quant à l'approvisionnement d'un antibiotique en version orale pour enfant, le CLAVULIN® de GSK. Cette pénurie est en voie d'être atténuée grâce à l'arrivée du tout premier médicament générique d'une compagnie québécoise : Le M-Amoxi Clav de Mantra Pharma.

Les premières 12 000 unités du médicament sont arrivées le 21 novembre dernier et ont déjà été distribuées à des points névralgiques à l'échelle du pays. Mantra Pharma annonce par la même occasion la réception de milliers d'unités supplémentaires au début du mois de décembre, ainsi que des livraisons ultérieures en janvier et février 2023.

Une étape charnière

L'arrivée du M-Amoxi Clav est une étape charnière pour Mantra Pharma. En développement depuis plus de 4 ans, il s'agit pour l'entreprise d'un premier lancement de produit générique pour une molécule qui n'offrait jusqu'à maintenant aucune alternative équivalente au médicament de référence.

« Notre signature corporative (Pour aider à mieux soigner les gens) prend ici tout son sens et nous sommes heureux d'apporter notre contribution à la production nationale. Nous recevons des appels de partout et nous nous efforçons de répondre du mieux que nous pouvons à la demande », explique Maxime Deslauriers, Vice-président développement des affaires et affaires scientifiques.

À propos de M-Amoxi Clav

Tout comme le produit de référence (CLAVULIN® de GSK), le M-Amoxi Clav est une poudre pour suspension orale composée de deux molécules, soit de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Cette poudre est reconstituée en pharmacie et remise par la suite aux patients en solution orale (buvable) : le produit doit alors être réfrigéré. La solution orale M-Amoxi Clav est formulée avec une nouvelle saveur, soit vanille et tutti frutti. Pour l'instant, Mantra Pharma offre la teneur de cette suspension orale la plus souvent prescrite en pharmacie au Québec1, soit le 400 mg / 57 mg par 5 mL.

À propos de Mantra Pharma

Mantra Pharma développe et commercialise des médicaments génériques, des produits de santé naturels et des produits pharmaceutiques en vente libre. Elle distribue aussi ses propres marques (telles que mcal, Denta, Eczederm et Urederma) dans les pharmacies du Québec et du Canada. Elle dispose de deux places d'affaires, à Lévis et Brossard, et emploie plus de 120 personnes.



