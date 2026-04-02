MANTRA ACQUIERT CUTIMED ET LA MARQUE CUTIBASE

BROSSARD, QC , le 2 avril 2026 /CNW/ - Mantra Pharma est fière d'annoncer l'acquisition de l'entreprise québécoise Cutimed, fabricante de la gamme de soins dermatologiques Cutibase, bien connue des dermatologues, des pharmaciens et largement distribuée dans les pharmacies du Québec.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans le développement de la marque Cutibase, reconnue pour ses formulations à base de céramides conçues pour hydrater, apaiser et renforcer la barrière protectrice naturelle de la peau. « Cutibase est une marque québécoise solide qui a su gagner la confiance des pharmaciens et des consommateurs au fil des années », affirme Jean-François Letarte, président de Mantra Pharma. « Nous sommes fiers de pouvoir l'aider à poursuivre son développement et de lui offrir une nouvelle plateforme de croissance, et de lui donner notamment les moyens d'élargir progressivement sa présence à l'échelle canadienne. »

Cutimed et l'équipe de Myriad Pharma, responsable de la mise en marché des produits en vente libre, collaborent étroitement depuis 2012 au développement de la marque Cutibase en pharmacie. Cette relation de confiance et les succès obtenus ensemble ont naturellement mené à cette nouvelle étape.

« Depuis le lancement de Cutibase, notre ambition a toujours été de bâtir une marque durable et crédible en pharmacie », souligne Marc Melançon, président de Cutimed. « En confiant la prochaine étape de son développement à Mantra Pharma, nous nous assurons que la marque continuera d'évoluer dans un environnement solide, avec les ressources nécessaires pour soutenir sa croissance et assurer sa pérennité à long terme. »

Les clients et partenaires peuvent s'attendre à une continuité complète des opérations, incluant l'approvisionnement, les ententes commerciales et le soutien habituel.

À propos de Mantra Pharma

Basée à Brossard et à Lévis, Mantra Pharma est une entreprise pharmaceutique québécoise engagée à offrir aux professionnels de la santé et aux patients des solutions de santé efficaces et accessibles. Par le développement de médicaments génériques, de produits de santé naturels et de marques spécialisées -- notamment par l'entremise de sa division Myriad, dédiée aux produits de santé grand public -- l'entreprise contribue activement à l'évolution de la pratique pharmaceutique au Canada -- pour aider à mieux soigner les gens.

À propos de Cutimed

Entreprise québécoise fondée autour de l'innovation en soins dermatologiques, Cutimed est à l'origine de la marque Cutibase. Développée pour répondre aux besoins des peaux sensibles et fragilisées, la gamme Cutibase s'est progressivement imposée comme une référence en pharmacie au Québec.

SOURCE Mantra Pharma inc

Renseignements: Stéphane Turcotte, VP Marketing, par courriel [email protected] ou téléphone 418 559-5962