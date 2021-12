Mansfield-et-Pontefract - Réouverture du pont patrimonial Félix-Gabriel-Marchand

GATINEAU QC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après d'importants travaux de réfection, le pont couvert Félix-Gabriel-Marchand, situé au-dessus de la rivière Coulonge, à Mansfield-et-Pontefract, sera rouvert à la circulation le 16 décembre. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont fiers de souligner la fin tant attendue de ce projet.

Représentant un investissement d'environ 7 M$, le projet de réfection consistait principalement à remplacer diverses membranes des systèmes structuraux.

Citations

« Notre gouvernement est soucieux de conserver la grande valeur patrimoniale du pont Félix-Gabriel-Marchand. C'est pourquoi nous avons mis à profit l'expertise du Ministère afin de procéder à la réfection de ce pont unique. Assurer la pérennité et la sécurité de nos structures est au cœur de nos actions, et nous le prouvons une fois de plus avec la fin de ces travaux complexes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureux que cette structure unique, plus que centenaire, continue de faire partie de notre paysage pittoresque. En effet, les travaux ont permis de la solidifier et de rétablir le lien routier entre les deux rives, mais surtout de conserver ce joyau patrimonial qui contribue au rayonnement de Pontiac et de la région de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Municipalité de Mansfield-et-Pontefract est fière des travaux effectués sur son pont patrimonial et est fébrile à l'idée de la réouverture de ce bijou pontiçois! »

Sandra Armstrong, mairesse de Mansfield-et-Pontefract

Faits saillants

Le pont couvert Félix-Gabriel-Marchand est le plus long pont couvert carrossable au Québec.

Construit en 1898 et d'une longueur d'environ 150 mètres, il fait partie des cinq ponts couverts patrimoniaux qui ont figuré sur des timbres de Postes Canada en 2019.

En raison de la grande complexité des travaux, des interventions supplémentaires ont été nécessaires, notamment

le renforcement et le redressement de la structure;



le remplacement du toit et du lambris;



le rehaussement de la structure;



la reconstruction du tablier;



le remplacement de certaines pièces endommagées ou déficientes.

Également, certains travaux ont dû être réalisés durant la crue des eaux afin d'éviter que le pont soit affecté par d'éventuelles inondations.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 558-6039; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724