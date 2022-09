Manque de chauffeurs d'autobus : exo met en place une cellule d'action

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de limiter les effets négatifs du manque d'effectifs chez les chauffeurs d'autobus de ses transporteurs, exo annonce la mise sur pied d'une cellule d'action afin de trouver des solutions concrètes et durables à la pénurie de main-d'œuvre dans le transport collectif. Mobilisé dans la recherche de solutions, exo réunit des élus, des transporteurs et des partenaires en vue d'en arriver à la préparation d'un plan d'action concret et applicable qui sera présenté au ministre des Transports dès sa nomination. Les pistes d'action qui seront abordées concernent la productivité et l'efficience, le recrutement et la rétention du personnel ainsi que la formation et l'immigration.

La pénurie de main-d'œuvre affecte tous les secteurs de l'économie, et le transport collectif ne fait pas exception. Cette situation, qui sévit dans certains secteurs, constitue un défi pour les transporteurs privés dont dépend exo pour livrer un service fiable et de qualité à l'ensemble de ses clients.

Exo et ses partenaires ont déployé plusieurs solutions au courant des derniers mois pour limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre sur les clients. Pour être en mesure de régler l'enjeu de pénurie de chauffeurs, il est maintenant nécessaire d'assoir à la même table l'ensemble des acteurs politiques et de l'industrie qui exercent une influence sur cet enjeu pour développer des solutions concrètes.

La cellule d'action, qui se réunira pour une première fois le 27 septembre, est composée de maires et mairesses de six municipalités, de dirigeants de trois de ses fournisseurs de service par autobus et par taxi et d'un centre de formation en transport routier ainsi que de représentants des organisations la Fédération des chambres de commerce du Québec, Trajectoire Québec et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Exo en action

Avant la création de la cellule, exo avait déjà déployé plusieurs mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs du manque d'effectif sur sa clientèle. Dans un objectif d'offrir une meilleure prévisibilité à ses usagers, exo a notamment développé un système d'alerte qui informe les clients des départs susceptibles d'être annulés le lendemain directement dans l'application Chrono. De plus, exo a priorisé certains horaires de services durant les heures de pointe et a ajusté les horaires dans les secteurs problématiques. Exo a également appuyé ses partenaires au niveau du recrutement en mettant en place une vaste campagne de recrutement de chauffeurs d'autobus. Enfin, exo a interpellé le gouvernement sur l'enjeu de la pénurie de chauffeurs pour que des mesures structurantes soient mises en place.

Citation

« La pénurie de main-d'œuvre affecte de nombreux secteurs, dont le nôtre. Exo souhaite trouver, en collaboration avec des acteurs clés, des solutions concrètes et applicables. C'est pourquoi nous avons mis en place cette cellule. Nous croyons que, collectivement, nous pourrons trouver des solutions pérennes pour continuer à transporter nos clients efficacement. Chacun des acteurs interpellés possède une partie de la solution. C'est ensemble que nous avons le plus de pouvoir sur cet enjeu. Le transport collectif est une des clés pour favoriser le développement durable de notre économie et de nos communautés, et je suis heureux de constater cette mobilisation. »

- Sylvain Yelle, directeur général

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]