SAINT-ADELPHE, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Boîte interculturelle est ravie d'annoncer le lancement du Manifeste pour une ruralité interculturelle au Québec.

Inspiré des échanges recueillis lors de déplacements en province, le Manifeste incarne les aspirations et les idées qui ont émergé de ces rencontres et vise à mobiliser la population en faveur d'une transformation positive. Avec ce document, La Boîte souhaite reconnaître le travail colossal réalisé par les municipalités régionales de comté (MRC), les municipalités et les organismes locaux

Si les valeurs et les principes du Manifeste trouvent un écho chez vous, manifestez votre soutien en devenant signataire. (Groupe CNW/La Boite interculturelle)

Le document est bâtit alentour de trois thèmes :

Le renforcement de la communauté

l'art et son pouvoir rassembleur

le lien entre la politique et la pratique.

Il se veut un appel à une réflexion sur les solutions possibles pour un mieux vivre ensemble et sert de point de départ pour des discussions et des débats. Le Manifeste vise à galvaniser un mouvement, à sensibiliser l'opinion publique et à inciter à l'innovation. Que ce soit pour des changements sociaux, économiques ou culturels, il peut agir comme catalyseur pour transformer les idées en actions tangibles.

Le Manifeste pour une ruralité interculturelle représente une opportunité de façonner positivement notre avenir en nous unissant autour de principes de changement constructif.

La Boîte interculturelle est ravie de pouvoir partager ce document où tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse de citoyens, d'organisations, d'entreprises ou de responsables politiques, s'engagent dans un dialogue ouvert avec d'autres personnes passionnées par les mêmes questions.

La rédaction de ce manifeste est notre contribution à la conversation car nous croyons fermement que chaque voix compte et que chaque perspective est précieuse dans la recherche de solutions durables aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés.

FAITS EN BREF

La Boîte interculturelle Créée en 2018, La Boîte interculturelle est un organisme à but non lucratif ayant pignon sur rue au Québec, Canada. Sa mission principale est de créer des ponts entre les communautés en offrant des conditions favorables de création et de dialogue.

SOURCE La Boite interculturelle

Renseignements: Nathalie Lévesque | Fondatrice, La Boîte interculturelle | [email protected] | 873-255-8003