Manifestation devant le consulat général d'Israël - Gaza est affamée. Le Canada et le Québec regardent ailleurs

MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - Répondant à l'appel de Voix juives indépendantes et de Palestine Vivra, plusieurs acteurs de la société civile, dont Mmes Louise Harel, Nima Machouf, les Médecins du Québec contre le génocide à Gaza et Amnistie internationale Canada francophone, se sont réunis devant le consulat général d'Israël à Montréal, tôt le jeudi 22 mai, afin de dénoncer la situation absolument inhumaine que fait subir le gouvernement de Benjamin Netanyahou au peuple palestinien. Ensemble, ils réclament de nos gouvernements qu'ils dénoncent, sanctionnent et s'activent pour que cesse le génocide en cours et que soient jugés les acteurs qui l'ont perpétré.

Plus de 14 000 nouveau-nés sont présentement sur le point de mourir de faim à Gaza. Ce n'est pas une tragédie naturelle, c'est une stratégie militaire. Israël affame délibérément la population civile en bloquant l'aide humanitaire, en bombardant les convois de nourriture et en détruisant les infrastructures vitales. Pas plus tard que cette semaine, un politicien israélien mentionnait ouvertement que « chaque bébé à Gaza est un ennemi ».

Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, de Palestinien•ne•s ont été tué•e•s. Il est aujourd'hui impossible de connaître le nombre réel de victimes. Les chiffres officiels sous-estiment l'ampleur du massacre. Nous assistons à un génocide diffusé en direct - et nos gouvernements restent passifs. Alors que le gouvernement canadien parle de diplomatie, il continue de commercer et de coopérer avec l'État d'Israël de Netanyahou. Le gouvernement du Québec, de son côté, maintient un bureau officiel à Tel-Aviv et ose même en faire la promotion via son compte Instagram au moment même où la famine fait rage!

Nous sommes des groupes et des personnes de la société civile québécoise et canadienne. Nous sommes des Palestinien•ne•s, des Juifs et Juives, des militant•e•s, des artistes, des syndicalistes, des étudiant•e•s, des citoyen•ne•s engagé•e•s. Nous sommes unis contre le génocide en cours et pour l'autodétermination du peuple palestinien.

Nous exigeons, maintenant :

Des sanctions économiques concrètes contre Israël. Aucun commerce, aucune technologie, aucune collaboration militaire; La fermeture immédiate du bureau du gouvernement du Québec à Tel-Aviv. On ne fait pas de relations publiques avec un régime qui affame des enfants; L'adhésion immédiate du Canada à la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Ce génocide doit être reconnu et poursuivi en justice; Soutenir la Cour pénale internationale, la protéger des sanctions et autres menaces, ainsi que son personnel, et appliquer ses mandats d'arrêt; La reconnaissance du droit à l'autodétermination et le droit au retour de tous les réfugiés.

« Le gouvernement canadien parle de diplomatie, mais continue de commercer et de coopérer avec Israël. Le gouvernement du Québec, de son côté, maintient un bureau officiel à Tel-Aviv. Ces gestes sont des actes de collaboration. Chaque jour d'inaction est un jour de trop. » - Niall Clapham Ricardo

« La Nakba n'est pas un événement du passé. C'est un processus toujours en cours, depuis 77 ans. Et ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza en est la continuité la plus brutale. Le Canada et le Québec doivent cesser d'être des complices. Il n'y a plus de neutralité possible. Il y a la vie ou la mort. Il y a la justice ou le génocide. » - Zev Saltiel, membre de Voix juives indépendantes Montréal

Finalement, comme le fait remarquer Manuel Tapial de Palestine Vivra :

« Dans un peu plus de trois semaines, une trentaine de militants provenant de différentes villes du Canada participeront à la Marche vers Gaza. Nous avons demandé une rencontre formelle avec la nouvelle ministre, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse. Nous demandons au gouvernement canadien d'interpeller les autorités égyptiennes afin de faciliter le passage sécurisé de la délégation canadienne de la Marche vers Gaza, qui aura lieu le 15 juin prochain à travers le territoire égyptien jusqu'à la frontière de Rafah. »

Le Canada et le Québec doivent cesser d'être des complices d'un gouvernement israélien qui a comme principal dessein celui du nettoyage ethnique de la Palestine. Il n'y a plus de neutralité possible.

Nous choisissons la justice. Nous choisissons la vie. Nous continuerons à lutter pour le droit au peuple palestinien de vivre chez lui, en paix.

SOURCE Voix juives indépendantes

Renseignements : Zev Saltiel, Voix juives indépendantes, cell. : 438 868-7162