Manifestation au siège social de Pornhub à l'occasion de la Journée internationale des femmes après des allégations selon lesquelles le site facilite le trafic sexuel et le viol de femmes et de filles mineures pour en tirer des profits

MONTRÉAL, Québec, 6 mars 2020 /CNW/ - Le 8 mars de 13 h à 15 h, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, se tiendra à Montréal devant le siège social mondial de MindGeek, l'entreprise qui détient Pornhub, une manifestation en faveur de la fermeture du site en raison d'allégations selon lesquelles l'entreprise encourage l'exploitation et le trafic sexuels des femmes et des enfants dans le but de générer des profits.

La manifestation, à laquelle participeront des ONG de défense des femmes et des enfants, des militants et des citoyens inquiets, vise à faire entendre l'indignation publique mondiale face au scandale important qui a été dévoilé au cours des dernières semaines à propos de Pornhub. Dans un article d'opinion explosif publié dans le Washington Examiner le 10 février, Laila Mickelwait, auteure, activiste et directrice de l'abolition pour Exodus Cry, a dénoncé le plus grand et le plus célèbre des sites pornographiques du monde et ses dirigeants. L'article dévoile notamment que Pornhub n'exige vraisemblablement pas de preuve d'âge ou de consentement concernant les millions de personnes qui figurent sur son site dans des vidéos présentant des relations sexuelles explicites. Mme Mickelwait affirme que le site est donc « infesté » de vidéos présentant des femmes et des filles d'âge mineur victimes de viol ou de trafic.

Le tollé populaire créé par l'horrible éventualité que des femmes et des enfants soient victimes d'exploitation et de trafic sexuels au profit de Pornhub a inspiré la mise en ligne d'une pétition qui avait, le 4 mars, amassé plus de 360 000 signatures, et qui continue d'en amasser chaque minute.

La campagne de fermeture de Pornhub a obtenu le soutien de plus de 75 organisations de protection de l'enfance, de défense des droits des femmes et de lutte contre la traite de personnes, ainsi que de nombreux experts et survivants de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Pornhub est décrit comme un « superprédateur », enregistrant chaque année 42 milliards de visites qui génèrent pour MindGeek et ses dirigeants de gigantesques profits. PayPal a récemment retiré ses services du site en réponse aux allégations selon lesquelles plus de 118 publications montrant des abus sexuels sur des enfants ont été trouvées sur le site par l'Internet Watch Foundation. Ces publications ne représentent que la pointe de l'iceberg.

Megan Walker, directrice générale du London Abused Women's Shelter en Ontario, sera à la tête de la manifestation. Elle a déclaré : « Pornhub favorise la pornographie infantile et normalise la violence des hommes envers les femmes, ce qui mène à de nombreux cas d'exploitation sexuelle, de trafic, de torture et de décès. L'exploitation et le trafic sexuels sont illégaux. L'inaction du gouvernement met en danger la vie de toutes les femmes et de toutes les filles. »

La sénatrice canadienne indépendante Julie Miville-Dechêne sera également présente : « Il est scandaleux que Pornhub ait partagé des vidéos à caractère sexuel impliquant des filles d'âge mineur. L'entreprise devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des femmes et des enfants ne soient victimes de trafic ou d'exploitation sexuelle avant de publier des vidéos pornographiques. » La sénatrice Miville-Dechêne est membre du Groupe parlementaire multipartite pour combattre l'esclavage moderne et la traite des personnes et de l'Association canadienne des parlementaires féministes.

La manifestation se tiendra au 7777, boul. Décarie, Montréal, Québec H4P 2H2, Canada, de 13 h à 15 h.

Pour connaître l'histoire complète, consultez le site Traffickinghub.com.

SOURCE Exodus Cry

