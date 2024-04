Manifestation à Montréal - À NOUS HYDRO : L'ÉLECTRICITÉ POUR SE CHAUFFER, PAS POUR LE PRIVÉ!

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal et La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal ont dénoncé la cherté des tarifs et la privatisation de l'électricité, ce midi devant Hydro-Québec.

« Au Québec, 1 personne sur 7 n'arrive pas à payer sa facture d'électricité. Cette situation inacceptable risque de s'aggraver si le gouvernement va de l'avant avec son futur projet de loi sur l'avenir énergétique du Québec! Il est hors de question que la transition écologique serve de prétexte pour faire des cadeaux aux industries et aux multinationales sur le dos des plus précarisé•e•s d'entre nous. » dénonce Julie Corbeil de la TROVEP de Montréal.

Cette action s'inscrit dans une nouvelle édition d'une semaine d'occupation et d'éducation populaire pour la justice sociale et climatique du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec qui presse le gouvernement de prioriser la lutte aux inégalités et la crise climatique. Les organismes de Montréal ont manifesté pour rappeler au ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, que les besoins de la population doivent passer avant les intérêts des grandes entreprises.

« Toute action pour encadrer et développer les énergies propres au Québec doit se faire dans un souci d'équité et de justice sociale. Décarboner l'économie et promouvoir le développement économique ne devrait pas être la priorité d'Hydro-Québec! » affirme Émilie Laurin-Dansereau de l'ACEF du nord de Montréal.

Les inquiétudes sont nombreuses envers ce projet de loi à venir. Les choix que nous ferons dans le domaine de l'énergie sont déterminants. « L'avenir de l'énergie au Québec ne doit pas être décidé en vase clos. Pour s'assurer que les questions de justice sociale ne soient pas oubliées, il faut un véritable débat public! » ajoute Isabelle Thibeault de l'ACEF du Sud-Ouest de Montréal.

Pour en savoir plus sur les actions qui ont eu lieu à travers le Québec : https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2024/04/Dossier-de-presse-2024_MEPACQ.pdf

Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1zAS4LUi3haROX0-IXuZJaMB0IYjHO4bF?usp=sharing

Renseignements: Porte-paroles: Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal 438 764-5943; Isabelle Thibeault, ACEF du Sud-Ouest de Montréal 514-358-1695