Manifestation à la prison de Bordeaux - Le STTIC - CSN dénonce les conditions de détention

MONTRÉAL, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire-CSN (STTIC-CSN) manifestera à la prison de Bordeaux le 6 mars à 14 h en soutien aux détenu-es du Québec. En effet, le STTIC-CSN dénonce les conditions de détention dans le contexte actuel de la COVID et réclame des actions concrètes de la part du gouvernement Legault.

Aujourd'hui, plusieurs milieux carcéraux sont pris avec de graves éclosions et il en résulte des conditions de détention inacceptables pour les détenu-es : confinement en cellule jusqu'à 23 h sur 24 h, cellules surpeuplées, aucun accès aux douches pendant plusieurs jours et absence de visites, etc.

Le STTIC-CSN demande que les détenu-es soient priorisé-es pour la vaccination contre la COVID-19.

« Les conditions de détention actuelles, même avec le confinement en cellule, ne permettent pas aux personnes d'être en sécurité. De plus, plusieurs détenu-es vivent avec des comorbidités ce qui les rend plus à risque de subir des complications s'ils sont atteints de la COVID. Les personnes détenues doivent être vaccinées en priorité », précise Kevin Doiron, intervenant social et membre du STTIC-CSN.

« On doit agir rapidement pour mettre un terme aux éclosions qui affectent les détenu-es et le personnel en milieu carcéral en les considérant comme étant prioritaires dans le processus de vaccination. C'est une question de respect du droit fondamental à la santé », ajoute Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN.

À propos du STTIC-CSN, il représente environ 300 membres répartis dans neuf organismes communautaires notamment Cactus Montréal, Spectre de rue, RÉZO, le RAPSIM, Bon Dieu dans la rue, le Centre de santé des femmes de Montréal et Plein Milieu. Le STTIC-CSN est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM‒CSN).

