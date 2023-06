Mangeons local : coup d'envoi de la saison estivale

LONGUEUIL, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) lance la saison estivale en conviant les Québécois et Québécoises à joindre le mouvement Mangeons local plus que jamais! Tout au long de l'été, le grand public est invité à visiter les producteurs agricoles qui ont un kiosque de vente à la ferme : que ce soit pour s'approvisionner au quotidien ou sur la route des vacances, l'application Mangeons local saura les guider vers les arrêts gourmands à proximité. La saison culminera avec les Portes ouvertes Mangeons local le dimanche 10 septembre, partout à travers le territoire.

En participant aux activités proposées, les Québécoises et les Québécois pourront savourer la diversité des produits d'ici, diminuer leur empreinte environnementale grâce à des circuits courts et contribuer au dynamisme des régions.

Pour inviter les citoyens à consommer de bons produits frais et locaux, quatre nouveaux ambassadeurs se joignent au mouvement cette année : Mélissa Bédard, Bob le Chef, Fabien Cloutier et Marianne St-Gelais.

« Le mouvement Mangeons local plus que jamais! enjoint la population à profiter de la belle saison en allant à la rencontre des producteurs et productrices agricoles aux quatre coins du Québec. Que ce soit pour une escapade spontanée ou dans le cadre des Portes ouvertes, les entreprises agricoles d'ici sont heureuses d'accueillir en grand nombre les Québécoises et Québécois qui souhaitent faire le plein de découvertes. Je tiens à remercier les producteurs et productrices ainsi que nos collaborateurs de la filière agroalimentaire qui travaillent avec ardeur pour offrir au public une expérience enrichissante et surtout, gourmande », affirme Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles.

Quatre ambassadeurs sur les fermes du Québec

Les ambassadeurs de la saison estivale 2023 effectueront des tournées dans quatre régions du Québec, avec les médias et les partenaires régionaux, pour découvrir une diversité de fermes. Mélissa Bédard visitera le Centre-du-Québec, Bob le Chef se rendra dans le Témiscamingue, Fabien Cloutier ira dans la Chaudière-Appalaches et Marianne St-Gelais sillonnera le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'application Mangeons local : un outil incontournable

Cumulant plus de 50 000 téléchargements depuis son lancement, l'application, présentée par Aliments du Québec, poursuit sa lancée et devient encore cette année le guichet par excellence pour planifier ses sorties agroalimentaires à travers le Québec. Sa carte, dotée d'un outil de géolocalisation, comprend plus de 1 500 points de vente : fermes, marchés publics, transformateurs, fromageries, restaurateurs et microbrasseurs. Des circuits thématiques, un calendrier des activités agroalimentaires et un blogue avec de belles recettes estivales sélectionnées par Bob le Chef complètent l'expérience numérique.

L'application offre aussi aux consommateurs la possibilité de commander en ligne des aliments provenant d'entreprises agricoles d'ici en une seule transaction et une seule livraison en partenariat avec l'entreprise québécoise Maturin, comme à la ferme.

L'application est gratuite et disponible sur Google Play et Apple Store et sur le Web.

« Aliments du Québec est enchanté de s'associer à l'UPA en tant que partenaire de l'application Mangeons local. L'été est la saison parfaite pour faire de l'agrotourisme et apprécier les saveurs locales. Du champ à l'assiette, chaque bouchée est une occasion de savourer notre richesse agroalimentaire locale. Que vous fassiez un arrêt chez les producteurs pendant vos escapades estivales, que vous exploriez les étals colorés des marchés publics ou que vous choisissiez des produits identifiés par Aliments du Québec à l'épicerie, chaque choix local compte plus que jamais. N'oublions pas non plus de fréquenter les restaurants qui mettent de l'avant les produits d'ici et dont le savoir-faire des chefs talentueux est reconnu par le programme Aliments du Québec au menu », indique pour sa part Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec.

Le jeu vidéo Kasscrout s'invite à la fête!

Manger local, ça s'apprend dès le plus jeune âge! Pour sensibiliser les enfants au chemin que parcourent les aliments, de la ferme à la table, l'UPA a développé le jeu vidéo ludo-éducatif Kasscrout. Cet été, les animations Kasscrout seront nombreuses pour agrémenter de couleurs éclatantes et de fous rires d'enfants les marchés, expositions agricoles, événements, festivals et camps de jour à travers la province. Ces animations seront elles aussi affichées au calendrier d'activités de l'application Mangeons local.

Les Portes ouvertes Mangeons local : un rendez-vous très attendu

De retour dans sa formule originale, l'événement des Portes ouvertes aura lieu une seule journée, soit le dimanche 10 septembre. Une foule d'activités est proposée lors de cette journée très attendue : visites animées, dégustations, découverte des animaux, ateliers, autocueillette et plus encore. Il s'agit d'une excellente occasion de découvrir en famille ou entre amis des producteurs hôtes qui ont le désir de partager leur savoir et leur passion. Plusieurs de ces entreprises ne sont pas ouvertes au public le reste de l'année, c'est donc une occasion à ne pas manquer!

Pour planifier ses visites, il suffit de consulter le nouvel onglet Portes ouvertes dans l'application Mangeons local ou le site Web. Cette année, près de 60 fermes y participent. Aucune réservation n'est requise et les activités sont gratuites.

Merci aux partenaires

Aliments du Québec (partenaire présentateur), Provigo/Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Desjardins, Sollio Groupe Coopératif, Promutuel assurance, La Financière agricole du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Association des marchés publics du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, l'Association des microbrasseries du Québec, Terroir et Saveurs du Québec, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, les Tables de concertation bioalimentaires du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Bonjour Québec et Maturin.

