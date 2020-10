Mandats des porte-parole du Parti Québécois - De la place pour l'audace et la jeunesse

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, s'occupera de santé mentale et de solitude.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, défendra les questions en lien avec les affaires municipales, la culture et les communications.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault , obtient les importants mandats liés au travail et au Conseil du trésor.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet , s'occupera des questions touchant les affaires autochtones, une réalité qu'il connaît bien et à laquelle il est sensible.

La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, hérite entre autres des dossiers de l'économie, de la relance et de la lutte contre le racisme.

« Les mouvements dans notre cabinet fantôme sont opportuns et significatifs, a poursuivi le leader parlementaire. Notre chef a été ouvert et attentif aux enjeux prioritaires pour mes collègues et moi, et il a su faire la juste part des choses entre constance et innovation. »

C'est ainsi que certains dossiers de première importance conservent leur porte-parole des derniers mois, notamment santé (Joël Arseneau), justice, éducation et famille (Véronique Hivon), environnement et lutte contre les changements climatiques (Sylvain Gaudreault), langue française (Pascal Bérubé), aînés et proches aidants (Harold LeBel).

« Toutefois, notre équipe souhaitait mettre plus en avant des questions devenues incontournables, comme la solitude et la santé mentale. C'est ainsi que Joël Arseneau hérite de ces dossiers, en complément des autres qu'il porte avec brio, comme les transports et la stratégie maritime. Au sein du caucus, il y a aussi une volonté évidente de faire de la place à la jeunesse : vu son immense intérêt en la matière, Méganne Perry Mélançon devient porte-parole pour la relance, l'économie et les PME. Ces dossiers s'ajoutent à la part plus sociale de son mandat - condition féminine, jeunesse, immigration et lutte contre le racisme.

Parmi les autres changements notables, mentionnons que Sylvain Roy, député de Bonaventure, ajoute les cordes des pêcheries et du développement régional à son arc, et que la députée de Duplessis, Lorraine Richard, tient désormais officiellement les rênes de la question de la réforme de la DPJ. Martin Ouellet, lui, obtient un dossier qui risque aussi de continuer à occuper l'espace, celui de la sécurité publique. « Je souhaite contribuer à rebâtir le lien de confiance entre les Québécois et leurs institutions », a-t-il fait valoir.

En annexe, vous trouverez le tableau complet des dossiers de porte-parole des députés du Parti Québécois.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Thomas Gaudreault, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 456-2282