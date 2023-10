Mandat de grève à l'Université Laval - Les professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval se dotent d'un mandat de grève

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale hier, les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval (SPPRUL-CSQ) ont voté à 87 % pour un mandat de grève. Ce dernier permet au Syndicat de déclencher, au moment jugé opportun, une grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Illustration de la mobilisation des professionnelles et professionnels de recherche (PPR), cette assemblée générale extraordinaire s'inscrit comme l'un des exercices de démocratie participative ayant rejoint le plus de membres du SPPRUL-CSQ au cours des 15 dernières années.

« Après plusieurs mois de négociations infructueuses et après avoir exercé plusieurs moyens de pression, ce mandat de grève nous apparaît nécessaire afin de faire pression auprès de la direction de l'Université », explique André Gagné, président du SPPRUL-CSQ.

Le rattrapage salarial et le principe d'égalité au cœur du conflit

Les revendications salariales sont au centre des priorités syndicales pour cette négociation. « Les membres que nous représentons reçoivent des salaires nettement moins avantageux que leurs homologues des autres universités québécoises. Il y a un énorme rattrapage salarial à faire. Pour un travail égal, nos membres méritent un salaire égal », ajoute M. Gagné.

Pour une reconnaissance équivalente

De même, les professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval souffrent d'un retard salarial important avec d'autres professionnels de l'Université qui ont pourtant des responsabilités et tâches similaires. « Malgré des qualifications et niveaux de responsabilité qui s'apparentent à celles d'autres membres du personnel de l'Université, les PPR gagnent un salaire d'environ 30 % inférieur à ceux-ci », souligne Valérie Guay, professionnelle de recherche et membre du comité de négociation du Syndicat. « Or, la proposition de l'employeur couvre à peine l'indexation - liée à la hausse du coût de la vie - et ne touche aucunement au rattrapage salarial. En effet, le salaire proposé par l'Université demeure inférieur en 2027 au salaire actuel (2023) des marchés externe et interne », ajoute Mme Guay.

« Alors que l'Université Laval se targue d'être un employeur d'excellence au Canada, elle est incapable de reconnaître et de valoriser l'excellence de ses employés. Plutôt que d'investir dans son personnel de recherche, elle préfère de loin investir dans le béton et les immobilisations », conclut André Gagné.

Le rôle des PPR dans la recherche

Bien que toujours méconnus, les professionnelles et les professionnels de recherche sont au cœur des activités de recherche au Québec et au Canada. Plus de 800 PPR sont employés par l'Université Laval chaque année. Ils coordonnent des centres, des équipes et des laboratoires de recherche. Ils supervisent et forment des étudiants des 2e et 3e cycles dans les laboratoires et sur le terrain, et dans toutes les sphères du processus de recherche (préparation d'échantillons, analyse instrumentale, traitements de données, interprétation des résultats, communications scientifiques). Ils développent des méthodes et des technologies, manipulent et entretiennent des équipements de pointe et des parcs instrumentaux. Ils contribuent à la production d'articles scientifiques, aux brevets et aux demandes de subvention. Alors que les étudiants vont et viennent, les PPR assurent la pérennité de l'expertise pratique dans les équipes de recherche.

Profil du SPPRUL-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval représente les professionnelles et professionnels de recherche de quatre unités d'accréditation : campus de l'Université Laval, Centre de recherche de L'Hôtel-Dieu de Québec, Centre de recherche de l'Hôpital Saint-François d'Assise et le centre VITAM - Centre de recherche en santé durable.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

