Mandat d'initiative portant sur l'avenir des médias d'information - Déclaration de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

QUÉBEC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - « Aujourd'hui s'amorcent les travaux de la Commission de la culture et de l'éducation relativement à son mandat d'initiative portant sur l'avenir des médias d'information au Québec. Je m'en réjouis.

Je tiens à rappeler que la Commission est composée de députés de tous les partis qui en dirigent les travaux. Elle est indépendante et relève de l'Assemblée nationale.

À titre de ministre de la Culture et des Communications, je respecte le rôle et l'indépendance de cette Commission et des élus qui la composent. En tant que membre du Conseil exécutif, je ne peux participer directement aux travaux de la Commission.

J'ai un grand intérêt pour ces travaux et les conclusions qui en résulteront. Je souhaite à tous les groupes et parlementaires qui y participent de bons échanges.

J'ai confiance que le rapport qui en résultera nous fournira un portrait détaillé des enjeux de l'industrie des médias d'information au Québec à l'ère du numérique. Cet éclairage viendra bonifier nos propres travaux déjà amorcés dans le but de mettre en place des solutions structurantes pour l'avenir de l'information au Québec. Nous avons la responsabilité d'agir et nous agirons. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://twitter.com/MCCQuebec/

https://www.facebook.com/mccquebec/photos/a.223081921187293.1073741828.218312988330853/492601424235340/?type=3&theater

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Renseignements: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, 418 380-2310