Manac Inc. renforce l'offre de l'équipe General Dynamics Power Team pour la modernisation de la flotte de véhicules logistiques du Canada

SAINT-GEORGES, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Manac Inc. (« Manac »), qui a été sélectionnée par General Dynamics Land Systems-Canada pour concevoir et fabriquer les remorques à capacité légère et les transporteurs d'équipement lourd visés par la soumission de l'équipe General Dynamics Power Team dans le cadre du programme de modernisation des véhicules logistiques (« MVL »), a annoncé aujourd'hui qu'elle renforce et augmente la capacité pour appuyer cette soumission.

Manac, le fabricant de remorques le plus important et le plus diversifié au Canada, a choisi K-Line Trailers pour fabriquer les transporteurs d'équipement lourd à son usine de Langley, en Colombie-Britannique. K-Line est une entreprise autochtone fondée par son directeur général, Les Knight, et détenue par la famille Knight - une famille avec un riche patrimoine métis.

K-Line fabrique des systèmes de remorques lourdes personnalisées au Canada pour divers secteurs, notamment celui de la défense, depuis plus de 20 ans.

« Conjointement avec Manac et ses autres partenaires, l'équipe General Dynamics Power Team propose dans sa soumission des remorques de calibre mondial pour le programme canadien de modernisation des véhicules logistiques », précise M. Tom Ramsden, vice-président des ventes et du marketing chez Manac. « De concert avec notre équipe du programme MVL à Manac Western à Edmonton, nous sommes fiers de développer des remorques canadiennes pour l'Armée canadienne. »

Le projet de modernisation des véhicules logistiques a pour objectif de fournir aux Forces armées canadiennes (« FAC ») de nouvelles flottes de véhicules logistiques légers et lourds, des remorques, des modules de véhicule et des ensembles de protection blindée. Cette nouvelle flotte moderne sera en mesure de transporter une plus grande charge, permettra une mobilité accrue et offrira une meilleure protection pour veiller à ce que les FAC puissent continuer de mener leurs missions aux échelles nationale et internationale.

Manac a été fondée en 1966 par Marcel Dutil à Saint-Georges, Québec, et est actuellement dirigée par son fils, Charles Dutil, qui est le président et directeur général de longue date de l'entreprise.

Manac est chef de file dans la fabrication de remorques spécialisées en Amérique du Nord. Manac offre une vaste gamme de fourgons, plate-formes, bennes basculantes, remorques à courroie, fardiers, remorques à copeaux et à billots et châssis spécialisés destinés aux industries pétrolière, gazière et minière. Manac possède un portfolio de grandes marques incluant ManacMD, Alutrec MC, CPSMD, ABSMD et PeerlessMD. Manac fabrique ses remorques dans des usines situées à Saint-Georges, à Laurier-Station, à Val-des-Sources (QC), à Penticton (C.-B.) et à Oran (MO, É.-U.).

