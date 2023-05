Manac dévoile sa nouvelle stratégie de marque avec un slogan inspirant : Ensemble, nous allons plus loin!

SAINT-GEORGES, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Manac Inc. (« Manac ») se réinvente avec une nouvelle stratégie de marque qui renforce sa position en tant que leader en semi-remorques. Ayant plus de 55 ans d'expérience, Manac a connu une croissance importante dans les dernières années grâce à l'acquisition de compagnies et de marques, la construction d'un centre de service à Moncton, le développement de nouveaux produits ainsi qu'une qualité du service améliorée. Il était donc primordial pour Manac de repenser sa stratégie de marque.

Le nouveau positionnement de marque met l'accent sur le côté humain, la collaboration et le partenariat comme moteur de croissance avec le nouveau slogan "Ensemble, nous allons plus loin". Ce slogan représente la vision de Manac d'être reconnue comme le partenaire d'affaires privilégié en semi-remorques et son engagement à travailler en étroite collaboration avec ses clients pour répondre à leurs besoins en constante évolution. ''Littéralement, nous allons plus loin grâce à la robustesse, l'efficacité et la durabilité de nos remorques. Conceptuellement, nous allons plus loin en affaires car nous travaillons de concert avec nos membres de l'équipe, nos clients et nos fournisseurs pour créer des synergies.'' affirme Tom Ramsden, VP, ventes et marketing.

Afin de renforcer la notoriété de ses nombreuses marques et leur équité, Manac a également créé une architecture de marque cohérente et évolutive qui facilitera l'intégration de nouvelles marques dans le contexte d'acquisitions futures. Cette architecture est constituée d'une marque mère (Manac®), de marques sœurs (ABS® et Peerless®) ainsi que de deux types de marques filles, les acquises (AlutrecTM, Liddell®, Cobra® et CPS®) et les natives (ligne de produits WING, comme par exemple, Darkwing®).

Le repositionnement de la marque est accompagné d'une identité visuelle qui met de l'avant le symbolique orignal volant, une icône incontournable dans l'industrie du transport routier et dont les ailes nous transportent plus loin. Manac a également modernisé son image avec un nouveau site internet complètement repensé pour répondre aux besoins du marché qui exige une transparence accrue et des informations précises et rapides. Les clients peuvent s'attendre à une expérience utilisateur améliorée grâce à, entre autres, une facilité de navigation accrue, des fiches produits détaillées, et une section dédiée aux services comme les réparations et l'installation de monte-charges.

En somme, Manac est fière de ce nouveau chapitre de son histoire et vous invite à le découvrir à travers son site internet nouvellement conçu à l'adresse manac.com.

À propos de Manac

Avec 5 usines et 5 centres de ventes et service, Manac est le chef de file dans la fabrication de semi-remorques spécialisées en Amérique du Nord. Sa gamme de produits étendue comprend différents types de fourgons, plates-formes, fardiers et de semi-remorques forestières et à usage spécialisé. Bien plus qu'un fabricant, Manac accompagne ses clients tout au long du cycle de vie du produit en offrant également des services de financement ainsi que des programmes d'entretien et de réparations.

