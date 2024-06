L'entreprise a ainsi obtenu des prêts totalisant 170 millions, dont 40M$ octroyés par le gouvernement du Québec via le programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et 30M$ directement des fonds propres d'Investissement Québec. Desjardins et BDC contribuent par des prêts de 50M$ respectivement. Ces appuis financiers permettront notamment à l'entreprise manufacturière d'accélérer le virage technologique innovant de son usine de Saint-Georges afin qu'elle puisse consolider son attrait comme employeur de choix dans la région de Chaudière-Appalaches et maintenir sa position de chef de file canadien en fabrication de semi-remorques commerciales. Ces projets de croissance prévoient également une expansion du réseau de ventes et service afin d'augmenter la présence de Manac auprès des compagnies de transport de marchandise qui sillonnent les routes de l'Amérique du Nord.

« Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires pour la confiance soutenue envers notre entreprise. Notre équipe est guidée par une vision ambitieuse et un focus important sur l'amélioration continue de nos processus. Ce nouveau financement est un élément important qui soutient nos objectifs. Il nous permet d'adapter notre usine de St-Georges à l'évolution des dimensions des semi-remorques permises par les normes, d'améliorer notre productivité par l'intégration de technologies innovantes, et d'élargir le rayonnement de notre offre par la mise en place de nouveaux centres de ventes et service au Québec et au Canada. Maintenir un site manufacturier efficace et compétitif pendant plus de 55 ans dans un secteur d'activité qui est très cyclique, c'est tout un défi et ça prend l'engagement de plusieurs partenaires. Le projet que nous venons d'initier vise à rehausser notre compétitivité et maintenir la confiance de nos clients et partenaires pour encore de nombreuses années », a déclaré Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac.

« L'innovation et l'automatisation sont des incontournables pour augmenter la compétitivité de nos entreprises, et Manac l'a bien compris! Avec ses nouvelles installations à la fine pointe de la technologie, l'entreprise se donne les moyens pour demeurer le leader au Canada dans son domaine », ajoute M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Fondé par Marcel Dutil en 1966, Manac est le plus important fabricant de semi‑remorques au Canada et un chef de file dans la fabrication de semi‑remorques spécialisées en Amérique du Nord. Manac offre une vaste gamme de fourgons, de plates‑formes et de semi‑remorques spécialisées, tels des bennes, des fardiers, des châssis ainsi que des semi‑remorques à copeaux et à billots. Manac sert l'industrie de la remorque lourde dans les secteurs du transport routier, de la construction, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la foresterie et de l'agriculture. Manac fabrique ses remorques à ses usines situées à Saint-Georges, Laurier-Station et Val-des-Sources au Québec, à Penticton en Colombie‑Britannique de même qu'à Oran au Missouri. Bien plus qu'un fabricant, Manac offre à sa clientèle un réseau de centres de ventes et service en croissance et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des produits avec notamment des services de financement ainsi que des programmes d'entretien et de réparations.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 435,8 milliards de dollars au 31 mars 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

En tant que banque des entrepreneur.es du Canada, BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. BDC a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013 et elle est le partenaire national du mouvement B Corp au Canada. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

