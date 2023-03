Mamans Pieuvres annonce le tout premier Salon virtuel pour les parents de jumeaux et triplés !

RIMOUSKI, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Mamans Pieuvres est fière de lancer son tout premier Salon virtuel s'adressant spécifiquement aux parents de multiples qui aura lieu les 24 et 25 mars prochain.

POURQUOI UN SALON VIRTUEL?

Mamans Pieuvres annonce son salon virtuel pour parents de jumeaux et triplés (Groupe CNW/Mamans Pieuvres)

Contrairement à un salon physique où le public est invité à se procurer des produits de consommation et de l'équipement, notre salon est axé principalement sur le partage d'informations adaptées à notre réalité et à notre quotidien.

Nous croyons que les parents de multiple ont besoin davantage de soutien, de conseils et de ressources afin de les accompagner dans les premières années de leur parentalité.

À QUI S'ADRESSE CE SALON?

Les futurs parents de jumeaux et triplés ;





Les parents de jumeaux et triplés âgés entre 0 et 4 ans ;





Les grands-parents ou membres de la famille, incluant les tuteurs et gardiens légaux de jumeaux et triplés ;





Organismes, intervenants ou professionnels dans le milieu de la périnatalité qui s'intéressent à la gémellité;

Les parents d'enfants d'âges rapprochés qui voudraient participer sont aussi les bienvenus.

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT DU SALON VIRTUEL?

À l'achat d'un billet, vous pourrez visionner les 3 segments du salon directement sur le site de Mamans Pieuvres :

Le segment GROSSESSE, qui traite de la grossesse gémellaire et de l'accouchement.



Le segment 0-12 MOIS, qui traite de la période postnatale jusqu'à 12 mois.



Le segment PETITE ENFANCE, qui traite du développement jusqu'à l'entrée à la maternelle.

Tous les segments seront disponibles en ligne pendant 7 jours. Le prix d'un billet est de 20$ plus taxes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'événement et consulter la programmation complète :

https://www.mamanspieuvres.com/salon2023

« Un immense merci à tous les organismes et professionnels qui participent à cet événement. Merci de prendre à cœur la santé physique, mentale, parentale et émotionnelle des parents de multiples et de leurs familles! »

Catherine Legault, Cofondatrice - Rédactrice en chef et maman de jumeaux

À PROPOS DE MAMANS PIEUVRES

Mamans Pieuvres offre une plateforme en ligne qui centralise l'information sur les grossesses gémellaires et sur la parentalité double et triple. Elle est aussi la seule entreprise canadienne offrant entièrement des produits et services adaptés aux parents de jumeaux et triplés, de la grossesse à la petite enfance.

www.mamanspieuvres.com

SOURCE Mamans Pieuvres

Renseignements: Caroline Castonguay, responsable des communications, 418 318-7787 ou [email protected]