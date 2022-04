Malorie Flon devient directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'INM a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Malorie Flon à titre de directrice générale de l'organisation. Détentrice d'une maîtrise en science politique, Malorie Flon a rejoint l'INM en 2010 après un début de carrière en coopération internationale. Elle était directrice du développement depuis 2018. Elle entre officiellement dans ses nouvelles fonctions le 30 avril prochain, succédant à Julie Caron-Malenfant qui quitte l'INM après 13 années dans l'organisation, dont cinq à la direction générale.

« Le conseil était très heureux de constater qu'il y avait dans notre organisation une personne ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour prendre la relève à la direction générale, annonce Me Michel Cossette, président du conseil d'administration. Son leadership auprès des membres de l'équipe de l'INM et sa grande expérience en matière d'animation publique et de participation citoyenne faisaient de Malorie Flon une candidate de choix pour le poste de directrice générale. Le conseil a fait une démarche rigoureuse avant de prendre cette décision, et c'est avec confiance que nous avons fait ce choix qui assurera la continuité de l'organisation et de son développement. »

Malorie Flon a activement contribué au rayonnement de l'expertise de l'INM au Québec, au Canada et à l'international. Elle a agi sur plus d'une centaine de projets qui ont permis à des citoyennes et des citoyens de s'exprimer sur une foule de sujets d'intérêt public. Elle continuera de mettre son leadership au service de l'organisation et de la promotion de la participation à la vie démocratique.

« J'aborde ce mandat avec beaucoup d'enthousiasme étant donné mon immense affection pour cette organisation et sa formidable équipe, souligne Malorie Flon. L'INM est une organisation unique en son genre, qui œuvre en collaboration avec des partenaires de partout au Québec et d'ailleurs pour développer les compétences citoyennes et créer des espaces de dialogue pour influencer nos choix collectifs. Cette mission est essentielle et c'est un privilège de la réaliser au quotidien. »

Le conseil remercie chaleureusement Julie Caron-Malenfant qui a bâti une organisation dont l'action est largement reconnue à la fois de la population et des décideuses et décideurs. Son immense contribution permet à l'INM d'envisager le futur avec optimisme. Le conseil en profite également pour remercier le personnel, les collaboratrices et les collaborateurs, les partenaires ainsi que les citoyennes et les citoyens pour leur soutien à la mission de l'INM.

Demeurez à l'affût pour les nombreuses activités qui se préparent!

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

