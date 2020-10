La communauté de Myélome Canada a pu constater de première main les bienfaits des percées de la recherche sur le myélome sur la vie des personnes atteintes de ce cancer incurable. Grâce à leur créativité, leur passion et leur détermination, les leaders bénévoles de la Marche (patients, proches aidants, et professionnels de la santé ou de l'industrie), de concert avec les participants de leurs régions, ont réinventé l'activité avec l'organisation de marche individuelle ou en petit groupe, ou avec des rencontres via Zoom, par exemple.

« Notre communauté est plus engagée que jamais, » rapporte Michelle Oana, directrice du développement et des relations communautaires chez Myélome Canada. « La Marche Myélome Multiple est une histoire de réussite en raison de sa communauté ; ce qui a commencé il y a douze ans par une simple marche s'est transformé en un événement d'envergure qui réunit plus de 30 communautés qui s'engagent à faire une différence. Cette progression continue au fil du temps, même dans l'adversité. L'engagement des membres de notre communauté témoigne de leur désir de s'entraider et de sensibiliser la population jusqu'à ce qu'on puisse guérir le myélome. Nous ne les remercierons jamais assez pour tout ce qu'ils font. »

Bob Trudeau, qui a reçu le diagnostic d'un myélome en 2016, court avec l'espoir de prolonger sa vie. Le nouveau grand-père de Kamloops en Colombie-Britannique a couru et marché 50 km afin d'amasser des fonds pour la maladie et de sensibiliser le public. Danny Wade, père de trois jeunes enfants de Montréal, a reçu son diagnostic à l'âge de 42 ans en 2012. Dans le respect des consignes sanitaires liées à la COVID-19, Danny, sa famille et quelques proches se sont réunis pour une marche en petit groupe la semaine dernière. « J'ai fait la promesse que lorsque je me sentirais bien, je ferais tout en mon pouvoir pour contribuer à trouver un remède pour le myélome afin que d'autres patients n'aient pas à vivre le cauchemar que j'ai vécu, » mentionne Danny. Julie Salsman, qui a reçu son diagnostic à l'âge de 49 ans en 2007 est co-leader de la Marche d'Halifax depuis 10 ans. « Lorsque mon myélome est devenu actif cette année, nous étions tous en état de choc, » se souvient Julie. « Ce fut un coup dur, mais j'ai bon espoir que les nouveaux traitements médicamenteux contribueront à maîtriser mon cancer et à me permettre de passer du temps précieux avec mon nouveau petit-fils, » ajoute Julie. Erma Roung est une ancienne proche aidante, et est leader de la Marche de Windsor-comté d'Essex en Ontario depuis 10 ans. « Suite au décès de mon époux il y a 10 ans, nous avons organisé la première Marche Myélome Multiple ici, à Windsor et avons amassé 50 000 $. Depuis, nous avons amassé près de 300 000 $ à l'échelle locale. La Marche est une occasion de rassembler les gens pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, de sensibiliser la communauté, de partager des renseignements au sujet de la maladie et d'amasser des fonds pour la recherche essentielle au prolongement de la vie des personnes atteintes d'un myélome. Avec un peu de chance, un jour, cela mènera à la guérison du myélome. » Halifax et Windsor, comme plusieurs autres communautés, ont d'ailleurs organisé de petites marches de quartiers le même jour et à la même heure que la Marche en groupe qui était prévue.

À propos du myélome

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Chaque jour, 9 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome et malgré sa prévalence accrue, ce cancer demeure peu connu. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d'investissement et de recherche sont nécessaires. Pour en savoir plus, visitez le www.myelome.ca.

À propos de Myélome Canada

Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national créé par et pour les personnes touchées par un myélome multiple. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, l'organisme favorise l'engagement communautaire à travers différentes actions de sensibilisation, d'éducation, et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique qui mènera à la guérison. Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005. Pour en savoir plus, visitez le www.myelome.ca. Pour visionner notre vidéo corporative « 15 ans à maîtriser le myélome », cliquez ici.

Pour plus d'informations :

