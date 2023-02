Malgré l'instabilité économique, l'intérêt demeure pour les dons de bienfaisance... tout comme la méconnaissance des options possibles

Les jeunes sont plus nombreux que les générations âgées à opter pour un legs caritatif, et 23 % des personnes au Canada envisagent de faire un don par testament, sans pour autant entreprendre les démarches

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage réalisé par Environics dans le cadre de Volonté de faire révèle que près de la moitié (46 %) des gens au Canada contribuent régulièrement à une cause ou à un organisme de bienfaisance. Néanmoins, la majorité d'entre eux (69 %) n'ont pas réfléchi à la façon dont ils pourraient faire perdurer ce soutien après leur décès. Volonté de faire une campagne nationale de sensibilisation du public, encourage les gens à voir différemment les dons de bienfaisance, et à envisager d'utiliser leur testament, leurs fonds enregistrés ou d'autres moyens à cette fin - ce qui intéresse d'ailleurs un nombre croissant de personnes selon le sondage.

« La réflexion stratégique sur les dons façonne en partie l'héritage que nous laissons. C'est plus facile que les gens ne le pensent, et pourtant, 67 % ignorent qu'ils peuvent désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de leur REER, de leur FERR ou de leur CELI, par exemple », mentionne Nahanni Ackroyd, planificatrice financière agréée et représentante en placements chez Ackroyd Financial Services. « À la période des impôts, de nombreuses personnes discutent de leurs finances avec leur conseiller ou conseillère. C'est le moment idéal pour planifier un legs caritatif et apprendre à tirer le meilleur parti des avantages fiscaux qui en découlent. »

Selon le sondage, une nouvelle tendance se dessine : les jeunes (18-37 ans) sont plus nombreux que les baby-boomers à avoir désigné un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de leurs fonds enregistrés (12 % contre 3 %). De même, 12 % des membres de la génération Z et de la génération Y (18-37 ans) ont consenti un don de bienfaisance au moyen de leur testament, par rapport à 6 % des baby-boomers (55-75 ans).

Le sondage a également révélé que le Canada atlantique est l'une des deux régions où le pourcentage de personnes qui optent pour un legs caritatif est le plus élevé (13 %); l'autre, la Colombie-Britannique (12 %), compte aussi le plus grand nombre de personnes qui désignent un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d'un fonds enregistré (10 %).

« Entre autres résultats, le sondage nous indique que 23 % de la population a envisagé ou envisage de faire un don testamentaire - sans toutefois avoir entrepris les démarches », souligne Laurie Fox, directrice de la campagne Volonté de faire. « Nous voulons motiver ces personnes à agir pendant la période des impôts et à contribuer de manière significative au bien collectif. Un don de bienfaisance par testament ne vous prive pas de l'argent dont vous avez besoin maintenant et ne vous empêche pas de contribuer aux besoins de vos proches. Même 1 % de votre succession à un organisme de bienfaisance peut se traduire par un don substantiel. »

Le site VolonteDeFaire.ca propose de l'information sur les dons planifiés et les avantages fiscaux qu'ils génèrent de même qu'une calculatrice de legs pour les causes et la famille. On y retrouve également plus de 400 organismes de bienfaisance qui décrivent leur mission et les possibilités qu'offrent les dons, ainsi que des conseillers financiers et juridiques qui répondent aux questions et soutiennent les démarches des donateurs.

Volonté de faire est une campagne menée par la Fondation de l'ACPDP en partenariat avec l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP). Elle vise à accroître le nombre de personnes au Canada qui font un don de bienfaisance par testament - de 8 % aujourd'hui à 13 % d'ici 2030, soit 58 milliards de dollars pour le secteur caritatif.

La Fondation a pour but d'encadrer financièrement le développement et la promotion de l'excellence de la pratique en planification des dons de bienfaisance au Canada. L'ACPDP est une association nationale de professionnels en collecte de fonds et de conseillers qui font progresser les dons de bienfaisance stratégiques dans leurs communautés. Il est possible de bâtir un monde meilleur en encourageant la population à faire acte de philanthropie au moyen de dons testamentaires et d'autres types de dons stratégiques. Pour en savoir plus : www.cagpfoundation.org / www.cagp-acpdp.org .

