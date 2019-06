Malcolm Mercer reçoit un second mandat de trésorier du Barreau de l'Ontario

« Je suis extrêmement heureux et honoré d'avoir été réélu à la tête du Barreau jusqu'en juin 2020, a déclaré le trésorier Mercer. J'ai hâte de travailler avec les conseillers, les parties concernées et les professions juridiques pour continuer de relever les défis et de saisir les occasions qui se présentent et pour défendre l'intérêt public. »

Élu au Conseil en 2011 et réélu en 2015 et en 2019, il a été élu trésorier pour la première fois en juin 2018. Auparavant, il a été président du Groupe de travail sur la publicité et les ententes sur les honoraires, président du Comité de la règlementation de la profession et coprésident du Groupe de travail sur les structures d'entreprise alternatives. Il a également été membre de nombreux comités et groupes de travail du Barreau et membre actif du Tribunal du Barreau.

Engagé dans les questions de déontologie juridique, il est membre de l'Association canadienne de déontologie juridique et coprésident du Forum déontologique de l'ABC et de la FOPJC. Il est également professeur auxiliaire à la faculté de droit Osgoode Hall de l'Université York, où il enseigne la déontologie juridique.

En 2013, l'Association du Barreau canadien lui a décerné le prestigieux prix Louis Saint-Laurent. Il a été directeur des Services juridiques pro bono de l'Ontario et est actuellement président du conseil d'administration des Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada. Il est également commissaire à la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

En 2014, il a figuré sur la liste Canadian Lawyer's Top 25 Most Influential Lawyers des avocats les plus influents.

Le trésorier Mercer a été admis au Barreau de l'Ontario en 1984, après avoir obtenu un LL.B. de l'Université de Toronto en 1982. Il détient également un B.Sc. en ingénierie de conception de systèmes (1977).

Il est associé du groupe de litige chez McCarthy Tétrault à Toronto. Sa pratique est axée sur les questions de droit commercial et des sociétés et les fautes professionnelles. Il était également avocat général du cabinet et est ancien coleader de la pratique nationale en litige.

Le Barreau de l'Ontario règlemente les avocats et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le mandat du Barreau est de protéger l'intérêt du public, de maintenir et de faire progresser la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour les Ontariennes et les Ontariens et d'agir en temps opportun et de façon ouverte et efficace.

