TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Malcolm Mercer a été nommé président du Tribunal du Barreau.

« L'expertise et l'engagement de Me Mercer à l'égard des questions de déontologie juridique, de responsabilité professionnelle et d'intérêt public permettront au Tribunal indépendant du Barreau de continuer à promouvoir des instances transparentes, équitables et efficaces à la fois pour le public et pour les titulaires de permis concernés, a déclaré la trésorière du Barreau Teresa Donnelly. Je suis très heureuse d'accueillir Me Mercer dans ce rôle important. »

Le Tribunal du Barreau est un organe d'arbitrage indépendant qui entend et tranche les cas de règlementation visant les avocats et les parajuristes de l'Ontario.

« Je me réjouis de poursuivre le travail du Tribunal comme leader dans le domaine de la justice administrative, et d'assurer un processus qui soit équitable, impartial et axé sur l'intérêt public », a déclaré Me Mercer.

Me Mercer est le deuxième président à temps plein du Tribunal, succédant à Me David A. Wright. La trésorière Donnelly a aussi remercié Me Wright, le tout premier président nommé au Tribunal en 2013.

« Me Wright a joué un rôle essentiel dans le développement de l'identité indépendante et distincte du Tribunal, a déclaré Me Donnelly. Au nom du Conseil, je tiens à le remercier sincèrement pour ses services et pour son travail essentiel en vue de bâtir une organisation fondée sur les valeurs fondamentales d'équité, de qualité, de transparence et de rapidité. »

Me Mercer, qui assumera ses fonctions de président du Tribunal le 16 novembre, a consacré la plus grande partie de sa carrière aux questions de déontologie juridique et de règlementation des services juridiques.

Avocat en pratique privée pendant plus de 35 ans, Me Mercer a obtenu son B.Sc., en ingénierie de conception de systèmes en 1977 et son LLB de l'Université de Toronto en 1982. Il a été admis au barreau de l'Ontario en 1984.

Me Mercer était associé chez McCarthy Tétrault s.r.l., où il a exercé de 1984 à 2020. Il était coleader de la pratique nationale en litige et a siégé comme avocat général du cabinet.

Il a été élu au Conseil du Barreau en 2011 et a été trésorier de 2018 à 2020. Il était membre des sections de première instance et d'appel du Tribunal du Barreau et a été essentiel au développement du Code de déontologie du Barreau et de sa règlementation professionnelle efficace.

En 2013, l'Association du Barreau canadien lui a décerné le prestigieux prix Louis Saint-Laurent. Il a été président du conseil d'administration des Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada. En 2014, Canadian Lawyer l'a nommé parmi les 25 avocats les plus influents au pays. Il a été membre de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et fait des conférences, enseigne et écrit régulièrement sur la déontologie juridique et la règlementation des services juridiques.

Pour de plus amples renseignements sur le Tribunal du Barreau, rendez-vous au www.tribunaldubarreau.ca.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

