Maladies métaboliques héréditaires - Les suppléments d'acides aminés seront couverts

QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, annoncent, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que les suppléments d'acides aminés, qui sont essentiels pour plusieurs patients atteints de maladies métaboliques, pourront être couverts dans le cadre du Programme alimentaire québécois pour le traitement des maladies métaboliques héréditaires (PAQTMMH).

Plus d'une dizaine acides aminés essentiels sont ciblés pour la couverture, dont la phénylalanine.

Dans plusieurs cas de maladies métaboliques héréditaires, ou erreurs innées du métabolisme (EIM), les patients doivent prendre, en complément à leur traitement, un ou plusieurs suppléments d'acides aminés. La prise de suppléments est nécessaire soit parce que le traitement primaire (l'alimentation thérapeutique) induit une carence d'un acide aminé essentiel, soit en raison de la maladie elle-même.

Cette situation touche notamment les patients atteints de tyrosinémie, qui doivent prendre, pour la plupart, des suppléments de phénylalanine. La tyrosinémie est une maladie orpheline qui touche des patients de partout au Québec, mais dont la prévalence est plus élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour une personne souffrant d'EIM, la fidélité au traitement est capitale, puisqu'un arrêt du traitement ou un non-respect des indications peut entraîner des complications considérables à long terme.

Citations :

« Je suis sensible à la situation vécue par les patients qui souffrent de maladies métaboliques héréditaires, qui peuvent notamment affecter le développement des enfants. Pour plusieurs des patients atteints, la prise de suppléments d'acides aminés est une nécessité. En annonçant cette couverture, nous voulons éviter à ces personnes et à leurs familles d'avoir à assumer un fardeau financier important. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette annonce m'interpelle particulièrement. Ces maladies ont une prévalence plus élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je suis donc très heureuse d'apprendre que l'accessibilité à la prise de suppléments d'acides aminés sera favorisée. Notre gouvernement est solidaire et démontre sa volonté d'offrir une réponse adéquate aux besoins des personnes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les personnes qui vivent avec une maladie orpheline, comme la tyrosinémie, sont confrontées à de nombreux défis. Je suis persuadé que l'annonce de la couverture de ces suppléments est un soulagement pour plusieurs d'entre elles. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail des équipes de la région qui assurent la prise en charge et le suivi des enfants atteints de cette maladie. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Afin d'assurer une uniformité et une équité dans l'accès aux acides aminés, le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé d'intégrer la couverture des suppléments d'acides aminés en créant une sous-section au sein du Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires (PAQTMMH). Un appel d'offres est en cours pour identifier un fournisseur d'acides aminés, afin que la couverture soit disponible au cours de l'automne 2022.

Le PAQTMMH répond en ce moment aux objectifs d'assurer aux personnes ayant une maladie métabolique héréditaire nécessitant un régime restreint en protéines, en lipides ou en glucides un accès aux produits nutritionnels thérapeutiques qui leur sont prescrits, de favoriser la fidélité au traitement et d'éviter à ces personnes et à leurs familles d'avoir à assumer un fardeau financier important.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756