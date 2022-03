Maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs - Un financement de 5 M$ pour soutenir la recherche

QUÉBEC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui qu'un financement de 5 millions $ est accordé en vue de soutenir des activités de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs (TNCM).

Ce financement servira notamment à appuyer le travail de quatre équipes de recherche dont les projets contribueront à implanter la phase 3 des travaux ministériels sur les TNCM. L'objectif, à terme, est d'offrir une meilleure fluidité de services dans le parcours des personnes vivant avec un TNCM, de même que des transitions facilitées. Les quatre équipes de recherche sélectionnées sont les suivantes :

celle de Patrick Archambault , de l'Université Laval , pour son projet Développement, implémentation et évaluation d'un programme d'amélioration continue orienté par les usagers ciblant les transitions de soins vécues par les aînés vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants ;





, de l'Université , pour son projet ; celle d'Olivier Beauchet, de l'Université de Montréal, pour son projet Santé numérique et parcours de soins et services des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et de leurs proches aidants: Approche participative et multipartite pour une télésanté adaptée et intégrée ;





; celle de Véronique Provencher, de l'Université de Sherbrooke , pour son projet Favoriser la collaboration entre les services gériatriques ambulatoires spécialisés pour une meilleure complémentarité et continuité dans la trajectoire des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches ;





, pour son projet ; celle d'Isabelle Vedel, de l'Université McGill, pour son projet Laboratoire vivant sur les transitions (Transilab Laval-ROSA) pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur.

Une autre partie de la somme octroyée servira quant à elle à financer des activités de mobilisation des connaissances afin de diffuser les résultats de ces travaux de recherche à l'échelle provinciale, mais aussi à plus vaste échelle. Il est à noter que le processus d'octroi des subventions s'est fait en étroite collaboration avec l'Unité de soutien SSA Québec.

Citation :

« Notre gouvernement réitère sa volonté de multiplier les pistes de recherche afin de mieux soutenir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches, mais surtout de consolider les connaissances, les compétences et les pratiques de nos équipes engagées auprès de ces personnes. Il s'agit d'un engagement renouvelé, qui s'ajoute aux financements offerts ces dernières années en vue d'offrir des services mieux adaptés en ce qui concerne cette problématique de santé qui affecte un nombre sans cesse croissant de Québécoises et de Québécois. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ce financement fait suite à deux financements similaires. Le premier, de 5 millions $, a été octroyé aux Fonds de recherche du Québec en 2019.





Le second a pour sa part été accordé au Fonds de recherche du Québec - Santé, en vue de coordonner un appel à propositions de type laboratoires vivants. Ceux-ci devaient servir d'incubateurs favorisant l'émergence, l'adaptation et la consolidation d'approches et d'activités de recherches innovantes, autour de thématiques ciblées.





Rappelons que les TNCM, dont la forme la plus répandue est la maladie d'Alzheimer, ont des conséquences majeures sur la société québécoise. En raison du vieillissement accéléré de la population, le nombre de personnes vivant avec un TNCM augmente de manière marquée. On prévoit qu'elles seront au nombre de 180 000 en 2030 au Québec.

