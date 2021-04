Maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs - Un financement de 5 M$ est octroyé au Fonds de recherche du Québec - Santé

QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'un financement de 5 millions $ est alloué au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) afin de soutenir les activités de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs (TNCM).

Rappelons d'emblée qu'une subvention de 5 millions $ au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) avait été annoncée en juin 2019. La confirmation de ce nouvel octroi pour 2020-2021 permettra de développer conjointement les processus d'appel à projets et d'assurer une planification concertée des étapes subséquentes. Un comité conjoint du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a d'ailleurs été formé, auquel pourront se joindre d'autres partenaires.

Les TNCM, dont la forme la plus répandue est la maladie d'Alzheimer, ont un impact majeur sur la société québécoise. En raison du vieillissement accéléré de la population, le nombre de personnes qui vivront avec une telle affection augmente dramatiquement.

L'incidence de la maladie sur les ressources du système de santé et de services sociaux, quel que soit le niveau, est également importante. Quant aux conséquences sur les personnes vivant avec un TNCM et leurs proches, aucune étude ni statistique ne saurait décrire avec suffisamment d'acuité l'ampleur de ces affections qui demeurent à ce jour incurables.

Citation :

« Je suis très fière d'annoncer le renouvellement de cette subvention, qui permettra de resserrer encore davantage les liens entre notre Ministère et le FRQS. La conjugaison des différentes expertises résultera en une progression marquée des connaissances en matière de troubles neurocognitifs majeurs, et ce, au profit des personnes qui les vivent et leurs proches. Je tiens d'ailleurs à réitérer notre engagement envers ces personnes : nous nous faisons une priorité de vous offrir du soutien et l'accès à des services de qualité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que le FRQS a pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la mobilisation des connaissances et la formation des chercheurs au Québec et d'établir les partenariats nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La troisième phase des travaux ministériels sur les TNCM représente une occasion unique pour resserrer la collaboration entre le FRQS et le MSSS, et ainsi assurer une cohérence entre les objectifs de développement des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles et les perspectives de recherche.

