Makila AI lance un projet de recherche collaborative en Intelligence Artificielle avec le Groupe Sage et L'Université de Montréal

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Leader dans le développement de solutions d'analyse de données et de prédictions basées sur l'intelligence artificielle, Makila AI a créé un partenariat avec le Groupe SAGE et Manuel Morales, chercheur en mathématiques et statistique de l'Université de Montréal. Ce projet de recherche vise à analyser et expliquer le raisonnement scientifique des algorithmes d'analyse prédictives des données dans une démarche d'audit des résultats et de respect de la protection des données personnelles.

Grâce à ce projet de recherche financé par Prompt, Makila AI compte optimiser son offre de solution de pointe, gagner en efficacité et réduire les délais de livraison des résultats des modèles d'apprentissage machine.

Prompt offre du financement pour l'ensemble du secteur des TIC et des technologies numériques pour faire avancer la recherche et le développement dans les domaines de conception de matériel, de composantes, de logiciel, d'application et de réseaux. En stimulant des masses critiques de projets, la mission de Prompt est de propulser l'innovation au Québec notamment en intelligence artificielle et en en cybersécurité. « À travers le fonds dédié du ministère de l'Économie et de l'Innovation, nous soutenons notamment des projets à fort potentiels de transformation pour l'économie du Québec. Le projet proposé par le consortium composé de Makila AI, le groupe Sage et L'Université de Montréal est exemplaire en ce sens. PROMPT est très fier de propulser leur collaboration et leurs innovations avec notre appui financier », explique Frédéric Bove, Directeur général chez Prompt.

En exploitant des modèles d'apprentissage machine, les solutions technologiques comme celles développées par Makila AI, permettent aux entreprises d'anticiper le futur et de mettre en place des plans d'action stratégiques soutenus par des données fiables. « Le processus de validation des résultats des modèles d'apprentissage machine est une étape cruciale, car les décisions basées sur les données peuvent favoriser des biais sociaux qui faussent les prédictions et cela peut engendrer des coûts très élevés. Notre objectif est d'expliquer le raisonnement de ces modèles et détecter les biais potentiels », précise Layla Nasr, CEO de Makila AI.

Un projet de recherche collaborative avec l'Université de Montréal

En analysant et en comprenant mieux le raisonnement des experts en données, l'équipe de Makila AI souhaite développer une solution technologique qui permettra de visualiser et d'expliquer en langage naturel (NLG) les modèles générés en tenant compte du contexte spécifique de l'entreprise. Cette solution permettra au client de disposer d'une interprétation des résultats en identifiant avec précision et en temps réel, les variables de données qui ont influencé le résultat et l'effet cumulatif de différents facteurs sur celui-ci.

« Le projet de recherche collaborative avec Makila AI vise à explorer des questions d'explicabilité des modèles d'apprentissage machine dans le domaine de la finance et des ressources humaines », souligne Manuel Morales, Professeur agrégé et chercheur à l'Université de Montréal. « Ce partenariat stratégique permettra de travailler sur des cas d'usage réel et de contribuer au transfert des connaissances technologiques à travers le développement des mécanismes qui intègrent les notions d'Explicabilité dans les systèmes d'intelligence artificielle », ajoute Manuel Morales.

Une contribution essentielle du Groupe SAGE et son expertise terrain

Depuis plus de 25 ans, le Groupe SAGE Consulting conseille des centaines d'organisations privées et publiques au Canada, en Europe et dans le reste du monde. « Le Groupe SAGE possède une connaissance approfondie de la manière dont la stratégie, l'innovation, le changement et le leadership modifient profondément les modèles d'entreprise actuels, tout en cherchant constamment à apprendre et à comprendre davantage. Notre expertise se situe à l'intersection de la culture, du développement, du leadership et de la performance des entreprises », souligne Daniel Lacombe, Consultant principal chez Groupe SAGE Consulting.

« La contribution du Groupe SAGE dans ce projet consiste à aider nos partenaires à développer le rationnel derrière les modèles en se fiant à la fois sur ce que la littérature scientifique confirme sur la prise de décision et la résolution de problème, et ce, en le validant auprès de nos clients actuels et potentiels. Ainsi nous pourrons soutenir les dirigeants et tous les décideurs à comprendre, planifier et exécuter des projets stratégiques complexes », ajoute Daniel Lacombe.

À propos de Makila AI

Avec des bureaux à Montréal et à Paris, Makila AI conçoit et développe des solutions de simulations et d'analyse prédictive de données intégrant tous les leviers de l'intelligence artificielle. Les entreprises font appel aux services de Makila AI pour les aider à orienter et planifier leurs décisions stratégiques en matière de gouvernance, de finances et de gestion de ressources humaines. Depuis sa fondation en 2017, Makila AI a développé une clientèle composée d'organisation du secteur public et de grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. En décembre 2020, Makila AI s'est associée avec Crédit Mutuel Equity pour propulser ses innovations en intelligence artificielle sur la scène internationale.

