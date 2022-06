Makila AI accélère sa croissance grâce à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé 

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Makila AI se réjouit du succès de sa technologie de pointe basée sur l'intelligence artificielle (IA). Plus de 130 entreprises y sont connectées depuis le lancement récent de sa solution destinée au domaine de la santé. Grâce à des projets de recherche collaborative avec le milieu académique et des centres de recherche tels que le Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM), Makila AI a réussi à développer une solution de pointe pour le traitement des données, la simulation et l'analyse prédictive dans les domaines des ressources humaines et de la finance.

« Makila AI soutient et accompagne les entreprises qui désirent augmenter leur productivité numérique et valoriser leurs données stratégiques. Grâce au réseau de collaboration que nous avons bâti avec des centres de recherche reconnus pour leur excellence, notre capacité à innover nous permet de concevoir des solutions performantes exploitant les nombreuses possibilités générées par les recherches récentes en intelligence artificielle. », souligne Layla Nasr, CEO de Makila AI.

Le développement de cette solution, adaptée au milieu de la santé, a été possible grâce au support financier de Prompt et du ministère québécois de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et de la précieuse contribution du CRIM et de son centre d'excellence en intelligence artificielle.

« La force du CRIM réside dans sa capacité à prendre en compte tous les aspects d'un projet pendant sa réalisation. Nos activités de recherche appliquée s'intéressent à la science des données, l'architecture logicielle et son intégration, la sécurité des données, l'éthique et les bonnes pratiques en intelligence artificielle. En combinant notre force de recherche à l'expertise en analyse des données de Makila AI, il a été possible de développer une solution qui accélère la compétitivité des équipes financières », affirme Françoys Labonté, Président-directeur général du CRIM.

Une solution adaptée au milieu de la santé

La solution de Makila AI gère le cycle de vie des données RH et finance en entreprise en augmentant grâce à l'intelligence artificielle, la précision des analyses avec des données extraites des documents d'affaires. La solution comporte également une fonction spécialisée dans le traitement des données financières et des documents d'affaires propres au secteur de la santé.

« Care Pharmacies est le plus grand groupe canadien de pharmacies indépendantes, géré par des pharmaciens et qui emploie plus de 700 personnes dans ses 70 sites. Le groupe a l'intention d'accroître sa présence par des acquisitions stratégiques et l'adoption de mesures visant à promouvoir une croissance organique. La priorité de Care est d'optimiser l'expérience client en fournissant des produits et services exceptionnels dans toutes les communautés. Acquérir, former et soutenir la croissance du personnel au sein de l'organisation est la clé du succès de Care et de l'engagement de son personnel. La solution de Makila AI nous a permis de passer à une vitesse supérieure et surtout de compléter un virage technologique essentiel pour assurer une planification stratégique basée sur des données fiables », souligne Ali Abid, Directeur financier de Care Pharmacies.

La solution de Makila AI permet d'exploiter les données de façon à permettre la conciliation efficace des relevés bancaires, la génération rapide des écritures comptables et la consolidation des rapports financiers dédiés au domaine de la santé. Grâce à la puissance de l'analyse intégrée des données financières stratégiques, un directeur financier et ses équipes sont en mesure d'assumer pleinement leurs rôles dans le suivi, l'évaluation et l'amélioration des performances de leur organisation.

« Grâce à la solution de Makila AI, un important réseau de franchisés de pharmacies du Québec est maintenant en mesure d'élaborer des analyses financières et des budgets de façon autonome, mais qui peuvent être immédiatement prise en compte sur une base consolidée. Pour nous, c'est primordial d'offrir à nos gestionnaires de pharmacie, les meilleurs outils technologiques qui leur permettent de gérer leur établissement de façon indépendante tout en contribuant à la bonne gestion de ce réseau », explique Yves Labranche, CPA auditeur, Associé LTDL.

À propos de Makila AI

Avec des bureaux à Montréal et à Paris, Makila AI conçoit et développe des solutions de simulations et d'analyse prédictive de données intégrant tous les leviers de l'intelligence artificielle. Les entreprises font appel aux services de Makila AI pour les aider à orienter et planifier leurs décisions stratégiques en matière de gouvernance, de finances et de gestion de ressources humaines. Depuis sa fondation, Makila AI a développé une clientèle principalement composée d'organisations du secteur public et de la santé, d'entreprises des secteurs bancaires, de l'assurance, du commerce de détail, de l'informatique et des télécoms. Les solutions supportées par la puissance d'une IA de confiance développée par Makila AI tiennent compte des exigences de diversité et d'inclusion.

