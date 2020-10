Maisons écologiques : la transition environnementale au Québec grâce au net zéro

Au Canada, de l'extraction des matériaux à la consommation quotidienne, le secteur de l'habitation accapare presque 20 % de l'énergie et dégage presque 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, en ville, la construction en première et deuxième couronne génère d'importantes quantités de gaz à effet de serre, du fait de l'étalement urbain (l'emplacement est directement lié aux émissions).

À Mascouche, le projet de maisons écologiques "Mode de vie branché", lancé par Écohabitation en partenariat avec Owens Corning et Groupe TRÉMÄ, vise à réduire considérablement la consommation énergétique au niveau résidentiel, et les émissions de GES liées au transport.



Les maisons Net Zéro produisent autant qu'elles consomment

La certification Net Zéro reconnaît les maisons qui, sur une année, génèrent un bilan annuel neutre en énergie (électricité et chauffage) et donc n'émettent aucun gaz à effet de serre. L'énergie est tout de même consommée par l'électricité et le chauffage mais est compensée par des systèmes de production comme des panneaux solaires photovoltaïques. S'ajoute à cela une conception optimisée, notamment pour l'isolation et l'étanchéité, avec des matériaux de qualité.

Leur haute performance permet une réduction considérable de la facture énergétique : alors qu'une maison unifamiliale moderne consomme près de 30 000 kWh chaque année, les maisons Net Zéro plafonnent à trois fois moins1.

Des maisons qui n'ont pas encore installé d'énergies renouvelables, mais qui en prévoient l'adoption grâce à des aménagements spécifiques sont des maisons prêtes pour le Net zéro. C'est le cas de certaines maisons de Mode de vie branché : à Mascouche, plusieurs options de maisons écologiques sont disponibles, de la NovoClimat à la Net Zéro.

Des maisons économiques

Si elles représentent en moyenne un investissement à l'achat légèrement supérieur aux maisons conventionnelles (environ 350 000 $ pour une maison écologique contre 335 000 pour une maison au Code), les maisons écologiques sont largement plus rentables sur le plus long terme.

En effet, leur faible besoin en ressources est très économique sur le plan financier : une maison Net Zéro a une facture énergétique annuelle de 0 $ grâce à la production de ses panneaux solaires.

À Mascouche, Mode de vie branché propose de combiner une maison Net Zéro avec un véhicule électrique. À terme, ce couplage vise à faire économiser près de 1 700 $ aux ménages chaque année.

Alors que l'un des freins à l'achat est le prix, les maisons écologiques gagneraient à être mieux connues. Écologiques et financièrement intéressantes, les maisons Net Zéro représentent donc une opportunité crédible et accessible pour lutter contre le réchauffement climatique.

