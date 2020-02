Maisons des aînés - Le ministre Pierre Dufour et la députée Suzanne Blais annoncent la construction d'une maison des aînés à Palmarolle

PALMAROLLE, QC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annoncent aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'une maison des aînés sera construite dans la municipalité de Palmarolle.

Cette maison des aînés, qui permettra d'accueillir 24 résidents et qui viendra remplacer le centre d'hébergement et de soins de longue durée de Palmarolle, offrira à ses usagers un milieu de vie à dimension humaine, constitué de deux unités climatisées de 12 places chacune, et comportant une chambre pour chaque usager, avec toilette et douche adaptée.

Ce nouveau type d'hébergement, qui rappellera davantage un domicile qu'un milieu institutionnel, favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations mieux adaptées aux besoins des proches aidants. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention de cette main-d'œuvre.

« Notre gouvernement transforme les milieux d'hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques, et cette construction d'une maison des aînés à Palmarolle démontre notre action dans ce dossier. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des familles ainsi que du personnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette annonce s'inscrit dans le grand virage entrepris par notre gouvernement afin d'offrir les meilleurs soins et services aux aînés et aux personnes qui nécessitent des soins de longue durée. La nouvelle construction à Palmarolle permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie chaleureux et confortable, mais aussi sécuritaire et rassurant. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Il s'agit d'un projet fort attendu dans la région, qui permettra aux personnes hébergées de bénéficier des meilleurs soins et services possible, à proximité de leur communauté. L'appui de notre gouvernement démontre de façon éloquente que le mieux-être et la qualité de vie des aînés sont au cœur des priorités, et j'en suis très fière. Soyez assurés que je suivrai les prochaines étapes de la construction de cette maison des aînés avec beaucoup d'intérêt. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Rappelons qu'en juin 2018, le CHSLD de Palmarolle a dû être fermé considérant la dangerosité des infrastructures. Les personnes hébergées avaient alors été relocalisées dans les CHSLD de Macamic et de La Sarre . Le nouveau projet vise à maintenir une offre de services en hébergement sur cette partie du territoire.

Cette maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée qui va nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars de la part du gouvernement du Québec.

D'ici la fin de 2022, ce sont 2 600 nouvelles places qui seront construites en maisons des aînés ou en maisons alternatives.

Par ailleurs, dans les prochaines années, 2 500 places en CHSLD feront quant à elles l'objet de rénovations ou de reconstructions, comme c'est le cas pour le projet de Palmarolle .

