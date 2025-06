Maintien du CPNC - LES CÉGEPS SALUENT LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT, MAIS APPELLENT À POURSUIVRE LE DIALOGUE

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Les 48 cégeps du réseau collégial public saluent la décision du gouvernement du Québec et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, de maintenir le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). L'amendement à l'article 138 du projet de loi n° 100, Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs publics et parapublics, confirme que le CPNC poursuivra ses travaux jusqu'au 31 mars 2030.

Cette décision intervient à la suite de la représentation des 48 cégeps devant la Commission des finances publiques, le 22 mai dernier, dans le cadre de l'étude du projet de loi. Elle témoigne d'une écoute réelle des préoccupations du réseau collégial et d'une validation du rôle structurant du CPNC, qui incarne déjà l'esprit d'organisation et d'efficacité visé par la réforme gouvernementale.

« Le maintien du CPNC, c'est la reconnaissance d'une expertise précieuse de plus de 40 ans qui assure des négociations adaptées aux réalités du réseau. C'est une décision responsable, au service de la réussite éducative et du bon fonctionnement de nos établissements », a déclaré Pascale Sirard, directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne et porte-parole des 48 directions générales des cégeps dans ce dossier.

Les cégeps tiennent également à souligner la contribution de l'ensemble des parlementaires membres de la Commission des finances publiques, pour la qualité des échanges et l'attention portée aux enjeux soulevés. Leur engagement a permis un dialogue constructif et a joué un rôle déterminant dans l'issue favorable de cet amendement.

Les 48 directions générales des cégeps maintiendront leurs efforts pour assurer, au-delà de 2030, une reconnaissance durable du rôle structurant du CPNC dans un réseau collégial public fort, cohérent et orienté sur la réussite des étudiantes et des étudiants.

FAITS SAILLANTS

Une représentation solide : Le 22 mai dernier, Pascale Sirard , directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne, a présenté la position des 48 cégeps à la Commission des finances publiques, soutenue par trois collègues qui siègent avec elle au CPNC, Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d'Alma, Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles et France Desrosiers , directrice des ressources humaines et des affaires corporatives du Cégep Garneau.

: Le 22 mai dernier, , directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne, a présenté la position des 48 cégeps à la Commission des finances publiques, soutenue par trois collègues qui siègent avec elle au CPNC, Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d'Alma, Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles et , directrice des ressources humaines et des affaires corporatives du Cégep Garneau. Un amendement majeur : L'article 138 du projet de loi n° 100 a été amendé pour maintenir le CPNC jusqu'en 2030.

: L'article 138 du projet de loi n° 100 a été amendé pour maintenir le CPNC jusqu'en 2030. Une expertise reconnue : Créé il y a plus de 40 ans, le CPNC assure une coordination rigoureuse des négociations pour l'ensemble des cégeps publics. Il incarne à la fois la mémoire du réseau et une connaissance fine des enjeux propres à chaque établissement.

: Créé il y a plus de 40 ans, le CPNC assure une coordination rigoureuse des négociations pour l'ensemble des cégeps publics. Il incarne à la fois la mémoire du réseau et une connaissance fine des enjeux propres à chaque établissement. Une réforme déjà en marche : Le CPNC s'inscrit dans l'esprit de la réforme portée par le projet de loi ; efficacité, coordination, et meilleure utilisation de l'expertise collective au service de l'enseignement supérieur.

: Le CPNC s'inscrit dans l'esprit de la réforme portée par le projet de loi ; efficacité, coordination, et meilleure utilisation de l'expertise collective au service de l'enseignement supérieur. Une volonté claire : Les cégeps poursuivront leur travail pour garantir la reconnaissance durable du CPNC et son rôle dans un réseau collégial fort, cohérent et centré sur la réussite étudiante.

Pour de plus amples informations, on peut consulter le mémoire sur le projet de loi n° 100 déposé par les 48 cégeps en mai dernier.

